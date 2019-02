Schule Umland muss sich an Kosten beteiligen

Raum Geislingen / Ruben Wolff, Thomas Hehn, Ralf Heisele, Ilja Siegemund

Die Umlandgemeinden müssen sich an den Kosten der Generalsanierung der Daniel-Straub-Realschule beteiligen. Das hat das Kultusministerium Baden-Württemberg entschieden. Für die Generalsanierung der Schule waren Kosten in Höhe von 3,6 Millionen Euro angefallen, wie Oberbürgermeister Frank Dehmer auf Nachfrage der GZ sagt.

Die Schüler der Daniel-Straub-Realschule kommen nicht nur aus Geislingen. Sie leben auch in Amstetten, Bad Überkingen, Böhmenkirch, Gingen, Kuchen und Lonsee. Da sich die Umlandkommunen nicht freiwillig an den Kosten beteiligen wollten, hatte die Geislinger Stadtverwaltung 2013 einen Antrag beim Kultusministerium gestellt, der jetzt aus Geislinger Sicht positiv beantwortet wurde. „Wir haben uns natürlich gefreut, dass es nun weitergeht“, sagt Dehmer. Die Bürgermeister der Umlandgemeinden sollen in Kürze zu einem Gespräch eingeladen werden, das noch vor den Sommerferien stattfinden soll. Dadurch hätten sie noch etwas Vorlauf, um den Bescheid in ihren Gremien zu diskutieren. „Wir sind an einem fairen Umgang und einer guten gemeinsamen Lösung interessiert“, erklärt Dehmer.

Der Sprecher der Umlandgemeinden, Gingens Bürgermeister Marius Hick, betont, dass an einer „gründlichen Aufarbeitung beziehungsweise gerichtlichen Klärung“ selbstverständlich kein Weg vorbeiführe. „Wir sind überzeugt, dass wir keine Verpflichtung haben.“ Für ihn und seinen Amtskollegen Matthias Heim aus Bad Überkingen kommt die Entscheidung des Ministeriums nicht überraschend: „Das war so zu erwarten.“ An eine einvernehmliche Lösung glaubt Heim nicht. Er geht davon aus, dass die Umlandgemeinden das Verfahren „gemeinsam weiter durchfechten“.

So sieht es auch Böhmenkirchs Bürgermeister Matthias Nägele. Er verweist auf die „landesweite Bedeutung“ der Auseinandersetzung. „Da gibt es viele Städte und Gemeinden, die gespannt nach Geislingen schauen, was bei dem Streit rauskommt.“ Nägele geht daher davon aus, dass sich die Sache trotz Feststellungsbescheids „noch lange hinzieht“.

Auch für die Sanierung des Michelberg-Gymnasiums hatte die Stadt einen solchen Antrag eingereicht. Wann eine Entscheidung fällt, wisse Dehmer nicht. „Wir gehen in der Sache davon aus, dass ein entsprechender Bescheid kommen wird. Allerdings ist der Fall MiGy etwas komplexer und in einer anderen finanziellen Dimension.“