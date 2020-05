Der Kulturbetrieb liegt weitgehend am Boden. Theater, Konzertsäle und Kleinkunstbühnen sind seit Wochen geschlossen, ebenso die regulären Kinos. Wir wollen von unseren Lesern wissen:

Wie gehen Sie als Besucherin und Besucher mit der Situation bezüglich Veranstaltungen um?

Was fehlt Ihnen am meisten? Das Theater auf der Bühne, die Live-Musik oder das Kribbeln, wenn der Vorhang sich öffnet?

Vielleicht sind es ja auch die anregenden Pausengespräche, die Sie vermissen? Oder das Popcorn im Kino?

Und gehen Sie bei Absagen gleich zur Vorverkaufsstelle und wollen ihr Geld zurück, oder warten Sie erst mal ab, ob es einen neuen Termin gibt und ob Sie den wahrnehmen können?

Egal, was Sie denken: Teilen Sie uns in wenigen kurzen Sätzen mit, was Sie gerade am meisten am Veranstaltungs-Lockdown vermissen. Und auf was Sie sich besonders freuen, wenn der Kulturbetrieb sich hoffentlich bald wieder öffnet. Die Mail mit den Antworten, Ihrem Wohnort und, wenn Sie möchten, Ihrem Alter und einem Porträtbild schicken Sie bitte an kultur@nwz.de oder an b.verheyen@swp.de. maz