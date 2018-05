Banater Schwaben Ulmbacher Kirchweih im Zeichen der Versöhnung

Rechberghausen / Werner Schmidt

Sie haben sich endgültig ausgesöhnt. Erstmals nahm am traditionellen Kirchweihfest der Banater Schwaben in Rechberghausen am Samstag auch eine Delegation aus Peciu Nou teil. An der Spitze der zwölfköpfigen rumänischen Besuchergruppe stand Gabriel Dragan. Bürgermeister des Ortes, der einst Ulmbach hieß.

Und dort weihten die Banater Schwaben am 14. Juni 1778 ihre Dreifaltigkeitskirche ein. Ein Fest, das die Vertriebenen und Auswanderer seit nunmehr 35 Jahren in ihrer neuen Heimat Rechberghausen jährlich begehen. Erst seit Ende des Ersten Weltkriegs bezeichnet man die Donauschwaben im rumänischen Teil des Banats als Banater Schwaben. Der lange zur Monarchie Österreich-Ungarn gehörende Landstrich wurde aufgeteilt zwischen den entstehenden Staaten Rumänien, Serbien und Ungarn. Das Gebiet wurde hauptsächlich zwischen 1692 und 1786 von Aussiedlern aus Deutschland und Lothringen besiedelt. Auch weil das Land, das ungefähr die Größe Belgiens hat, nach den Türkenkriegen weitgehend entvölkert war. Die Auswanderer trafen auf harte Bedingungen. Noch immer ist im Bewusstsein der Nachkommen der Überlebenskampf präsent: „Den Ersten der Tod, den Zweiten die Not, den Dritten das Brot“.

Für das deutsch-katholische Ulmbach bedeutete die große Auswandererwelle seit den 1980er Jahren das Ende. Viele deutschstämmige Einwohner flohen vor weiteren Repressalien des rumänischen Diktators Ceausescu und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Furcht vor dem Verlust von Heimat und Identität trieb die Deutschen in Rumänien nach mehreren 100 Jahren zurück in die Fremde, die einst die Heimat ihrer Urväter war.

Für Frieden und Versöhnung setzte sich Elfriede Beck in ihrer Ansprache in der TSV-Halle ein, wo nach dem Gottesdienst gefeiert wurde: „Unter dem Motto ‚Zufriedenheit und Versöhnung’ könnte unser Kirchweihfest stehen. Ja, wir können uns darüber freuen, immer wieder in die alte Heimat zu fahren und heute das Kirchweihfest mit Gästen aus der alten Heimat zu krönen.“

Am Glauben festgehalten

Zum 35. Mal organisierte Elfriede Beck das Kirchweihfest in Rechberghausen. Pfarrer Karl Wahl aus Wäschenbeuren hielt die Messe. Er erinnerte daran, dass der Sonntag nach Pfingsten der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht ist, nach der die Kirche Ulmbach benannt ist. Der Bischof von Temesvar weihte sie einst. Am Glauben hielten die Ulmbacher immer fest: „In guten Zeiten, in schweren Zeiten und in schwersten Zeiten“, sagte Karl Wahl.

Er war in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt – der einzigen Kirche, die zwei Mal im Jahr Kirchweih feiert – umgeben von der Trachtengruppe der Ulmbacher. Die Mädchen in weiten weißen Röcken, die jungen Männer trugen zu ihren Anzügen bunte Hüte, die von den Mädchen jeweils frühlingshaft mit Blumen und Blüten geschmückt worden waren, die Frauen waren traditionell in dunkler Kleidung erschienen.

Etwa 200 Aussiedler fanden eine neue Heimat in Rechberghausen und sind dort nicht nur willkommen, auch erkennbar an der Teilnahme von Bürgermeisterin Claudia Dörner, sondern sie fühlen sich auch wohl. Von der „bedingungslosen Gastfreundschaft der Bewohner des Ortes“ schwärmt Elfriede Beck immer aufs Neue. Werner Schmidt