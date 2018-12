Lesung Uhingen: Kluftinger-Lesung von Klüpfel & Kobr

Uhingen / Sabine Ackermann

Es herrscht Feierstimmung im Hause Klüpfel und Kobr. Angefangen mit dem ersten Roman „Milchgeld“, schreiben die Erfolgsautoren seit 15 Jahren zusammen Regional-Krimis. Nun ist der zehnte Fall der beiden mit dem schlichten Titel „Kluftinger“ erschienen.

Die beiden Schöpfer, Volker Klüpfel und Michael Kobr, 1971 und 1973 jeweils in Kempten geboren, sind schon ein Weilchen auf Jubiläumstour. Jetzt also Uhingen: Das Allgäu gebe es schon seit 1200 Jahren und beide Autoren seien heute zum 25. Mal im Uditorium, so überraschen sie die Besucher. Eine noch größere Überraschung ist ihre Ankündigung, dass sie abgesprochen hätten, diesmal nicht auf der Bühne zu streiten.

Es dauerte nicht lange und alles war wie gehabt. Freilich, eine Roman-Lesung der beiden Autoren, ohne zu streiten, wäre doch wie Weihnachten ohne Geschenke. Gerade die mit Leidenschaft inszenierten Hakeleien amüsieren durch ihre verbale Virtuosität und spritzig-formulierte Differenziertheit, sie sind bei den Rangeleien quasi das Salz in der Suppe.

Nicht so intensiv wie sonst werden die etwas unbeholfen wirkenden polizeilichen Erfolge des kauzig-verschrobenen Kommissars Kluftiger, der dem Zeitgeist nebst modernster Technik stetig hinterherhinkt, in Szene gesetzt. Diesmal verschlägt es den Gesetzeshüter in seine Jugendzeit.

Alte Kinderbilder

Was das Duo so alles in seiner Schaffenszeit erlebt hat, da macht sich unsereins kein Bild davon. Oder doch? Passend zur Zeitreise müssen diesmal das ganze Programm über alte Kinderbilder vom kleinen Volker oder vom noch kleineren Michael herhalten, mit den damaligen Frisuren, Klamotten und anderem schmückenden Beiwerk zu DM-Zeiten. Die Zuschauer lachen sich über Friese, Strickpullis und Schlaghosen schlapp. Läuft.

Wie gehabt, von einer üblichen Lesung sind Klüpfel & Kobr weit entfernt – die beiden Freunde outen sich abermals als begnadete Entertainer. Im eingespielten Miteinander geht es vom Lesetisch aus auf Volkers altes abgewetztes Knautsch-Sofa aus Studentenzeiten. Gleich nach dem „Stellungswechsel“ driften sie weit entfernt vom vorherigen Buch-Lese-Modus in alternative, nie realisierte Kluftinger-Versionen ab – ganz nach dem Motto: Was wäre wenn? So lesen sie aus dem vatikanischen Mystery-Thriller „Scrotum“ (Hodensack), dessen Idee ihnen leider der Bestseller-Autor Dan Brown (Illuminati) geklaut hat. Gleichfalls skurril und für jede Menge Lacher sorgt das Fantasien auslösende Cover im Stil von Rosamunde Pilchers Rührstücken, Titel „Zwiebelstauden im Sommersturm“.

Ein weiterer Ausflug in artfremde Gefilde symbolisierte die düstere Szenerie des Schweden-Krimis „Smørebrødøre“, frisch verfasst von den Autoren Vøltarre Kløpfels und Michel Kobråndsson, die Kluftingerson in einem Ikea-Haus wohnen lassen. Fiktive, nicht immer lustige Geschichten, die nur kurz angerissen wurden – ein Versuch war’s allemal wert. „Für mich sind sie die besten ihrer Art“, findet Xaver Sonnenberger aus Günzburg.

Mit die besten Dialoge, genial gelesen und super von beiden Autoren intoniert, sind Kluftingers verzweifelte Versuche, sein frisch geborenes Enkelkind zu beruhigen. Recht amüsant ist auch das erste Aufeinandertreffen von Kluftingers Eltern und seiner festen Freundin Erika. Warum seine spätere Frau ihren Gatten fortan „Butzele“ nennt, auch das wird in diesem etwas verwirrenden Rückblick geklärt. Ohne Frage, für echte „Klufti-Fans“ war das sicher ein „sauguater Oabend“ im ausverkauften Uditorium, und der Rest sollte mal mit einem Buch anfangen.