Finanzen Uhingen investiert wie noch nie

Uhingen / Ingrid Zeeb

Der Uhinger Haushalt für 2019 ist in trockenen Tüchern. Nach langer Debatte über die Anträge der Fraktionen wurde die Finanzplanung mit einigen wenigen Änderungen gegenüber dem Entwurf von Kämmerin Kathrin Vater verabschiedet. Ein großer Posten ist der Bau des Kunstrasenplatzes auf dem Haldenberg, der 1,25 Millionen Euro kosten soll. Mit Zufahrten, Parkplätzen und sonstiger Infrastruktur kommt er auf 2,3 Millionen Euro.

Weiteres großes Projekt auf der Uhinger Agenda ist die Sanierung des Gebäudes Kirchstraße 1. Gebaut wird dort allerdings nicht vor 2020. Gut zwei Millionen Euro will die Stadt in die Hand nehmen, um in dem denkmalgeschützten Haus ein Generationen- und Kulturzentrum einzurichten. Auch die Erschließung des Wohngebietes Weilenberger Hof 3 wird viel Geld kosten, bevor die Grunstückserlöse gegengerechnet werden können: Gut 2,1 Millionen Euro schlagen für Straßenbau mit Beleuchtung, Wasser und Abwasser zu Buche.

Zweifel, ob die Nachbarstadt ihre Verpflichtungen erfüllen kann

Auch die Entwicklung des gemeinsamen Gewerbeparks Fils soll vorangetrieben werden. 400.000 Euro wollte Uhingen dafür im kommenden Jahr einplanen, dazu weitere 2,25 Millionen Euro in der Finanzplanung 2020 bis 2022, um über den Zweckverband mit Ebersbach die Gewerbebauplätze dort zu erschließen. Die SPD war dagegen. Grund: „Es sind keine Mittel vergleichbarer Höhe im Haushalt der Stadt Ebersbach zu finden“, begründete die Fraktionsvorsitzende Susanne Widmaier ihren Antrag, für nächstes Jahr – wie in Ebersbach – nur 100.000 Euro einzustellen, und die 2,25 Millionen gleich ganz zu streichen. Offenbar gibt es Zweifel, ob die Nachbarstadt ihre Verpflichtungen erfüllen kann. Ulrich Langer (FDP/UB) stellte fest: „Ebersbach hat mit Eigenbetrieben eine Schuldenlast von 30 Millionen Euro.“ Rainer Frey, Fraktionschef der FWV, meinte: „Wenn wir von Ebersbach eine Zusicherung hätten, dass das Geld da ist, das wäre schon eine Beruhigung.“

Das wollte der Bürgermeister so nicht stehen lassen: „Wir haben einen rechtsgültigen Vertrag mit Ebersbach“, machte er klar. „Darüber hinaus können wir der Stadt keine Vorschriften machen, wie sie ihren Haushalt gestalten soll.“ In Uhingen sei man eben so gestrickt, dass man Großprojekte solide durchfinanziere, dazu stehe er. Mit hauchdünner Mehrheit wurde der Ansatz gegen die Stimmen der FWV auf 100 000 Euro gekürzt – mit der Aussicht, das Geld dann doch bereitzustellen, wenn es nötig wird.

Einige Posten müssen auch deshalb 2019 finanziert werden, weil sie dieses Jahr nicht mehr abgerechnet werden können. So etwa der Kindergarten Panoramastraße (gut zwei Millionen Euro), von dem knapp 1,3 Millionen Euro erst nächstes Jahr fällig werden. Auch der Rasenplatz Sparwiesen, obwohl schon fertiggestellt, wird mit knapp 300 000 Euro fast komplett 2019 abgerechnet. Auf diese Weise landen auch rund 100.000 Euro für den Abbruch der Nassachtalstraße 71 und 500.000 Euro für den Abbruch der ehemaligen Spinnweberei im Haushalt 2019. Bürgermeister Matthias Wittlinger erneuerte seine schon öfter geäußerte Befürchtung, dass durch die steigende Kreisumlage die Finanzierung des Uhinger Haushalts in Gefahr sei: „2019 ist gesichert, aber ab 2020 können wir Probleme bekommen.“