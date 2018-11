Neubaugebiet Uhingen beschließt Weilenberger Hof 3

Uhingen / Werner Schmidt

Trotz der finanziellen Schieflage, in die Uhingen zu rutschen droht, beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Enthaltung die Aufstellung des Bebauungsplans „Weilenberger Hof 3“. Eine Entscheidung, die laut Stadtplaner Manfred Mezger „sehr große Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2019“ haben werde.

Gleichzeitig rechnet die Verwaltung damit, rund 1,4 Millionen Euro durch den Verkauf der Grundstücke einzunehmen und damit auch den defizitären Haushalt 2019 ausgleichen zu können: „Sollte das nicht der Fall sein, so wird auch das Gesamtergebnis negativ ausfallen“, prophezeite Kämmerin Kathrin Vater in der Sitzung.

Ende 2017 sei der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst worden, sagte Mezger. Zwei Jahre seien einerseits eine lange Zeit, andererseits aber auch nicht so lange, wenn man den Umfang des Projektes betrachte. Nachdem die Kommunalpolitiker den Bebauungsplan absegneten, kann er in Kürze in Kraft treten.

Zuvor wurden die Einwendungen erörtert. Danach sei unter anderem von der Denkmalpflege der Hinweis eingegangen, dass sich möglicherweise ein neolithisches Siedlungsgebiet einst bis ins Planungsgebiet gezogen haben könnte. Der Fund eines Steinbeils aus der Jungsteinzeit (etwa ab 11 500 v. Chr.) könnte ein Hinweis auf eine solche Siedlung sein. Auf jeden Fall, so die Empfehlung, sollte das Amt für Kreisarchäologie frühzeitig informiert werden.

Bei den Dachformen sieht der Bebauungsplan unterschiedliche Möglichkeiten vor. Pultdächer und Flachdächer werden erlaubt, wobei die Flachdächer zu begrünen sind. Bei der Gestaltung von Gärten und Stellplätzen ging die Diskussion dahin, möglichst wenig Fläche zu versiegeln und zu verhindern, dass Splitt- und Kiesflächen oder lose Steinschüttungen angelegt werden. Man werde das Thema nie komplett in den Griff bekommen, argumentierte Manfred Mezger. Man habe als Grundstückseigentümer gewisse Gestaltungsfreiheiten und dürfe nicht damit rechnen, dass sich ein Bauherr intensiv mit dem Be­bauungsplan beschäftige. Daher sei es letzten Endes Aufgabe der Verwaltung, zu überprüfen, ob die Vorgaben eingehalten wurden.

Susanne Widmaier (SPD) widersprach. In anderen Kommunen seien solche Vorgaben sehr wohl im Bebauungsplan festgehalten: „Es geht auch um ein Sig­nal nach außen, nicht alles zu versiegeln.“ Man einigte sich bei diesem Punkt letztendlich auf eine Kompromissformulierung.