Ausbildung Üben mit der Rettungsschere

Kreis Göppingen / Jürgen Wahr

Der Feuerwehrnachwuchs war am vergangenen Samstag auf dem städtischen Bauhof zu Gange, sich mit der Handhabung von hochtechnisiertem Rettungsgerät an ausgemusterten Personenwagen vertraut zu machen. So übten die 24 Lehrgangsteilnehmer aus dem Kreis – darunter drei junge Frauen –, wie eine hydraulische Rettungsschere an den entscheidenden Fahrzeugteilen so anzusetzen ist, damit ein Unfallverletzter möglichst schnell und sicher aus seinem demolierten Fahrzeug befreit werden kann.

Zehn Tage zuvor hatten die Feuerwehraspiranten bei dem insgesamt 70 Übungsstunden dauernden Grundlehrgang in der Geislinger Feuerwache bereits einiges an Theorie und Praxis gelernt. Letztlich möchten alle die Prüfung am 24. März bestehen, um dann als geprüfte „Feuerwehrangehörige“ – so die offizielle Funktionsbezeichnung – hervorzugehen. Für den Feuerwehr-Nachwuchs stehen die Fahrzeugkunde wie auch der Funkverkehr, Rechtsgrundlagen und die Bekämpfung eines simulierten Brands mit Personenrettung auf dem umfangreichen Stundenplan (wir berichteten). Marco Kunkel, einer der Ausbilder von der Bad Ditzenbacher Feuerwehr, ist hoch zufrieden, wie motiviert die künftigen Firefighter mit den Übungssituationen umgehen. Dem Geislinger Feuerwehr-Kommandant Jörg Wagner, der kurz vor Ort war, liegt es nach eigenem Bekunden „sehr am Herzen, Lehrgangsleiter Michael Schilling sowie die ehrenamtlichen Ausbilder bei ihren Aufgaben zu motivieren und zu unterstützen“.

Auf die Frage, welche Sicherheitseinrichtungen eines Fahrzeugs selbst für die Retter gefährlich werden könnten und wo sie hierzu schnell wichtige Informationen bekommen, berichtet der 46 Jahre alte Brandamtmann: Inzwischen gibt es eine Fahrzeugdatenbank für Rettungskräfte, wo per Handy entscheidende Fahrzeugdaten abgefragt werden könnten, beispielsweise die Lage der Airbags, der Karosserieverstärkungen, des Tanks, der Batterien oder der Steuergeräte. Diese Datenbank heißt „Crash Recovery System“, die Abfrage ist möglich über Fahrzeug-Identifikationsnummer, Fahrzeugtype oder über das Kennzeichen.

Eine der drei Frauen, die am Lehrgang teilnehmen, ist Mansoureh Scheibert von der Stöttener Wehr. Die 24-jährige Forstwirtin findet, dass die Ausbilder die Lehrgangsinhalte „gut rüber bringen“ und lobt vor allem die „super gute Kameradschaft“.

Info Bei dem Lehrgang sind Anwärter der Feuerwehren aus Bad Ditzenbach, Donzdorf, Süßen, Salach, Gammelshausen, Gruibingen und Geislingen dabei.