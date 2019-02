Fasnet TVT lässt es wieder krachen

Treffelhausen / job

Das Programm des TVT-Fasching kann sich mittlerweile durchaus mit den Faschingshochburgen im Landkreis messen. Schon der Einmarsch der TVT- Tanzgarde unter der Leitung von Lisa Nagel und Carina Fuchs sowie der Tanzggruppe „Blue Fascination“ unter der Leitung von Moni Barth und Sarah Gelmar war ein Augenschmaus. „Blue Fas­cination“ zeigte einen fetzigen Tanz zu einem Schlagermedley und durfte erst nach einer Zugabe die Bühne wieder verlassen.

Bürgermeister und VfB im Visier

Conferencier Joachim Brien läutete in Reimform den Abend in der Roggentalhalle ein. In der Folge stieg TVT-Urgestein Dieter Nave als „Gelbweste“ in die Bütt und hatte allerhand zur großen Politik wie regionalem Ortsgeschehen zu berichten. Nicht nur der bei der BM-Wahl abgestrafte Bürgermeister Matthias Nägele bekam sein Fett ab, auch die missliche Situation beim VfB Stuttgart war Anekdoten wert. Die Gelbweste wurde mit lautstarkem Applaus und Narrhalla verabschiedet. „Wieder mal sind wir zu haben“ sangen die Hausfauen und wussten dazu und zu ihren „Runderneuerungen“ einiges zu berichten. Uli Fuchs, Andrea Kaiser, Heike Brühl , Sybille Barth und Heidi Laschütza hatten unterstützt von Youngster Andi Lang an der Gitarre die Lacher schnell auf ihrer Seite.

Mit dem Sketch „Jagd auf Bruno, den Bär“ boten die TVT-Männerturner bei einem Filmdreh mit Hochsitz, Leiter und Gebüsch tolle Parodien garniert mit gewagten Stunteinlagen. Regisseur Jürgen Nagel hatte mit seinen tapsigen Jägern Oli Barth und Martin Eberhardt so seine Mühe. Am Ende wurde statt des Bären auch noch fälschlicherweise die „Pilssammlerin“ (K.H. Gerst) erlegt. Tosender Applaus war der verdiente Lohn.

Nach der Pause wirbelte die TVT-Tanzgarde in ihren neuen blau-weißen Kostümen zu einem Schlagermix über die Bühne. Die 15 jungen Frauen wurden erst nach einer lautstark geforderten Zugabe entlassen. In der Umbaupause glänzte die neunjährige Jana Allesch im Dialog mit dem Conferencier mit scharfsinnigen Fragen wie knitzen Antworten: Zur vom Amtsinhaber nur knapp gewonnenen Bürgermeisterwahl bemerkte die Kleine schlagfertig, dass der VfB froh wäre, überhaupt mal zu gewinnen.

Professionell mit Beamer und Leinwand zeigten die Handballer nach dem Motto „Duad er’s oder duad er’s ned?“ Legenden des TVT, die im Vorfeld der TVT-Prarade besucht und mit einer Aufgabenstellung überrascht worden waren. Und so waren eine Kanufahrt den Skihang hinunter, der Ehrenpräsident auf Rasenmäherfahrt durch den Ort sowie ein halbnackter Schneeengel im Freien zu bewundern.

Hopfgazellen wieder Höhepunkt

Schluss und Höhepunkt des abendfüllenden Programms bildeten traditionell die Hopfgazellen. Auch diesmal überzeugten die Aerobic-Frauen zum Hit „Magic Wonderland“ mit tollem Bühnenbild und in Schwarzlicht getauchter stimmungsvoller Choreografie. Nach drei Stunden Stimmungsparade durfte Conferencier Brien alle Akteure zum großen und gefeierten Finale auf die Bühne rufen. Bei fetzigen Hits von DJ Jody wurde dann bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert.