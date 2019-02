Brauchtum TV Deggingen nimmt Gartenschau als Motto für Fasnetswagen

Deggingen / Konstantin Heidemann

Die fröhliche fünfte Jahreszeit ist bereits in vollem Gange und bei der Fasnetsgesellschaft „Deggner Leirakiebl“ die Freude doppelt groß, denn die Narren feiern in diesem Jahr auch noch ihr 20-jähriges Bestehen. Nach einem erfolgreichen Nacht­umzug der Gosbacher Breithutgilde vor zwei Wochen, nähert sich auch langsam im Oberen Filstal die heiße Phase der diesjährigen Fasnet.

Die „Deggner Leirakiebl“ starten am morgigen Samstag mit ihrem 16. Fasnetsumzug und bilden damit den Auftakt der Umzüge im Täle. Etwa 1700 Hästräger aus 66 Gruppen werden am Samstag in der Degginger Hauptstraße erwartet. Vor allem für die jeweiligen Zunftmeister der Gruppen heißt es da schon etwas früher aufstehen, da sie sich zuvor beim Zunftmeisterempfang treffen. Der eigentliche Startschuss zum Umzugsbeginn ist um 14.01 Uhr an der Degginger Volksbank, von wo aus die Umzugsstrecke entlang der Hauptstraße, durch die Schmiedgasse und weiter zur Kaplaneigasse führt.

Das aktuelle Geschehen in Deggingen, speziell die Diskussionen des Gemeinderats, nehmen auch dieses Mal einige Mitglieder des Turnvereins Deggingen aufs Korn. Spotteten sie in den vergangenen Jahren über den Wunsch eines Hundekot-DNA-Tests oder wiesen auf den Wunsch eines Kunstrasenplatzes hin, so widmen sie sich dieses Jahr einem Thema, das nicht nur Deggingen beschäftigt: die Bewerbung für eine Gartenschau.

In diesem Jahr ist auch außergewöhnlich viel Musik beim Umzug dabei. Neben etwa zehn Musikgruppen – Schalmeien, Guggen, Musikvereine und Lumpenkapellen – beschallen noch fünf weitere Mottowagen mit großen Musikanlagen die Umzugsstrecke. Außerdem bringt der Unterböhringer Bauwagen als krönenden Abschluss des diesjährigen Narrenumzugs den Deutschen Bundestag nach Deggingen.

Wie in den vergangenen Jahren findet bei der Kaplaneigasse nach dem Umzug das närrische Treiben rund um die vielen Stände und dem Kiebl-Party-Zelt statt, wo abends noch zur Bic-Party geladen wird. Für die nicht ganz so wilden Partygänger gibt es Gelegenheit, im Anschluss bei lockerer Tanzmusik im Bürgerzentrum weiter entspannt zu feiern. Hier bieten die Degginger Flecka-Hopfer unter dem Slogan „La dolce vita“ Kaffee und Kuchen an. Etwas außerhalb gelegen, aber gut zu Fuß zu erreichen, öffnet der Degginger Kleintierzuchtverein die Türen des Festsaals vom Hasenheim.

Info Der Eintritt zum Degginger Umzug ist frei, über eine freiwillige Spende freuen sich die Spendensammler der „Leirakiebl“.