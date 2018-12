Verein Turnende Wikinger und Ballerinen

Gingen / SWP

Der Turnerbund (TB) aus Gingen hat kürzlich seine Kinderweihnachtsfeier begangen – mit einem abwechslungsreichen Programm. Der TV-Vorsitzende Matthias Kralisch hob hervor, wie wichtig Sport im Verein ist. Nicht nur Bewegung, sondern auch Disziplin, Konzentration und Sozial­verhalten werden gefordert. Er munterte alle auf, auch im nächsten Jahr so weiter zu machen.

Dann traten die Kinder auf. Die Turnmädchen vom Turn-Team Gingen/Süßen eröffneten den Nachmittag. Sie präsentierten verschiedene Elemente am Schwebebalken und einen gymnastischen Tanz am Boden. Es folgte die Ballettgruppe von Tamara Krause, die erste Grundschritte, Körperhaltung, Balance und Eleganz zeigte.

Als Wikinger trat das Eltern-Kind-Turnen von Ina Böckl und Sandra Brenner auf. Die Vorschulturner von Silke Wachter, Andreas Domig und Miriam Aumüller tanzten in Dirndl und Lederhose. Die Kinder vom Vorschulturnen um Miriam Brenner und Sandra Brenner hüpften und stampften zur Musik. Die als Füchse verkleidete Mutter-Kind-Gruppe von Gudrun Benz zeigte, wie Waldtiere feiern. Danach zeigten die Irish-Dance-Kids von Nicole Brucker eine Choreografie. Die Turner der ersten und zweiten Klasse zeigten einen Tanz mit Sonnenbrille und Hüftschwung. Auch die Übungsleiter Ina Böckl und Marija Perkovic tanzten mit. Danach turnten die Dritt- und Viertklässler am Balken und am Boden vor. Diese Gruppe wird von Andrea Tron und Nicole Eberhardt betreut.

Abschließend kamen die von Petra Knab Henkel, Uschi Köberl und Sarah Geiger trainierten Kinder und ließen im Schwarzlicht Vögel tanzen.