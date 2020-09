Im Kreis Göppingen und im Nachbarkreis Esslingen haben in jüngster Zeit die Manipulationen an den Auspuffanlagen von Motorrädern und Pkw und dadurch verursachte Lärmbelästigungen erheblich zugenommen. Das kritisiert der örtliche Auto Club Europa (ACE) in einer Pressemitteilung.

Illegales Tuning: Fahrerlaubnis erlischt

Harald Kraus vom ACE macht darauf aufmerksam, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt, wenn von der Polizei oder der Ordnungsbehörde eine unzulässige Lärmbelästigung festgestellt wird. Dann bestehe auch kein Versicherungsschutz mehr, betont der Eislinger.

Der ACE empfiehlt Anwohnern, die sich wiederholt derart belästigt fühlen, die örtlichen Behörden einzuschalten. In Geislingen hat die Polizei schon vor Jahren auf das Problem reagiert und nimmt seither die hiesige Tuner-Szene bei regelmäßigen Kontrollen ins Visier.