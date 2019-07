Nach der Sanierung des Sportplatzes und des Umbaus des Vereinsheims lädt der TSV am kommenden Wochenende zu den „Überkinger Festtagen“ ein.

„Just for Fun“: Konzert am Freitagabend

Diese starten am Freitag im Festzelt auf dem TSV-Gelände mit einer Wasenparty. Ab 20 Uhr spielt dort die Partyband „Just for fun“.

Samstag: Kinderfest und Umzug durch Bad Überkingen

Am Samstag findet das Kinderfest der Gemeinde Bad Überkingen statt. Daran nehmen alle Vereine der Ortsteile Bad Überkingen, Hausen, Unterböhringen und Oberböhringen sowie die Schulen und Kindergärten in der Gemeinde teil. Um 14 Uhr startet der Kinderfestumzug durch den Ort bis zum Festzelt. Es wird für die Kinder ein Kinderprogramm durchgeführt und die Musikabteilung des TSV wird unter Leitung von Renate Menzel die musikalische Umrahmung vornehmen. Gegen 16.30 Uhr werden die in den vergangenen Jahren umgesetzten Hochwasserschutzmaßnahmen der Gemeinde feierlich eingeweiht.

Sonntag: SC Geislingen gegen SG Überkingen/Hausen

Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt beginnt am Sonntag um 10 Uhr der dritte Festtag. Im Anschluss an den Gottesdienst spielt beim Frühschoppen von 11 Uhr bis 14.30 Uhr die Musikkapelle Nenningen. Zur Einweihung des neu gestalteten Sportplatzes spielt um 15 Uhr der SC Geislingen gegen die SG Überkingen/Hausen.

Die Überkinger Festtage finden am Sonntag gegen 19 Uhr ihren Abschluss.

