Interview Troy Dutta: „Wangen wächst wieder zusammen“

Interview / Kristina Betz

Seit Anfang Mai ist Troy Dutta Bürgermeister von Wangen. Die turbulente Wahlkampfzeit ging für ihn direkt über in einen spannenden Start.

Am Tag des Interviews ist Troy Dutta exakt 22 Tage im Amt als neuer Bürgermeister von Wangen. Mit 59,3 Prozent der Stimmen wurde der 41-Jährige im Februar nach einer schmutzigen Wahlphase ins Amt gewählt.

Wie war Ihr Start, Herr Dutta?

Aufregend. Bereits zehn Tage nach Amtsantritt fand das große Partnerschaftstreffen mit der Region Routot statt. Und es sind viele wichtige Projekte am Laufen, wie die Erschließung des Neubaugebietes in Oberwälden und der Neubau des Feuerwehrhauses.

Seit Ihrer Wahl und der Abwahl Daniel Freys hat der stellvertretende Bürgermeister Uwe Uebele viele Bürgermeisteraufgaben übernommen.

Dafür hat Uwe Uebele Anerkennung verdient. Hut ab, was er da alles neben seinem Beruf geleistet hat. Das hat auch mir die Übergangsphase sehr erleichtert.

Gab es denn eine Übergabe mit Ihrem Vorgänger, Daniel Frey?

Ja, die gab es. Wir sind auch immer gut ausgekommen. Ich glaube, das beruht auch auf Gegenseitigkeit.

Im Wahlkampf ging es hoch her. Brandbriefe und Flugblätter wurden verteilt. Wie haben Sie die Zeit erlebt?

Ungefähr zeitgleich mit dem Aufschlagen dieser Briefe habe ich mich im Wahlkampf an der Kniescheibe verletzt. Vier Tage vor dem ersten Wahlgang am 4. Februar wurde ich operiert. Erst danach habe ich das alles in vollem Umfang mitbekommen.

Wie war Ihr Eindruck?

Man hat gemerkt: In der Gemeinde ist was los, die Leute machen sich Gedanken. Das hat man auch an der Wahlbeteiligung gesehen.

Hat sich die Lage mittlerweile beruhigt?

Es ist bemerkbar, dass ein Zusammenwachsen begonnen hat. Ich will mit guter Arbeit zeigen, dass die Entscheidung gut war, mich zu wählen und dass ich ein offener Bürgermeister für eine offene Gemeinde bin und auch denen eine Stimme gebe, die mich nicht gewählt haben.

Vor einer Woche leiteten Sie ihre erste Gemeinderatssitzung. Welche Themen beschäftigt Wangen aktuell?

Die größte Herausforderung ist aktuell der Neubau des Feuerwehrmagazins. Da stehen wir wegen den Fördermitteln unter Zeitdruck. An ein paar Stellschrauben müssen wir noch drehen. Mit der Entscheidung für die Erschließung im Gemeinderat haben wir ein klares Zeichen gesetzt, dass wir das Gerätehaus auf jeden Fall umsetzen wollen.

