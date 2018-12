Forst Trockenheit setzt Wäldern zu

Gingen / Günter Hofer

Der trockene Sommer tat den Bäumen in Gingens Wald nicht gut. Anstelle der geplanten 780 Festmeter Holz konnte der Revierförster nur 670 einschlagen. Der Wald erwirtschaftete dadurch nur 4684 Euro.

Bei seiner jüngsten Sitzung in Gingen wurde der Gemeinderat von Forstamtsleiter Herbert Aichholz und Erich Staib (Sachbearbeiter beim Forstamt Göppingen) über den zurückliegenden und neuen Forstbetriebsplan des Gemeindewaldes informiert. Die Trockenheit in diesem Jahr machte dem Gingener Wald, wie auch anderorts, zu schaffen und der Borkenkäfer fühlte sich wohl und breitete sich zulasten der Bäume aus. Etwa 400 Festmeter Holz wurden von dem Schädling befallen.

Geplant war für das Jahr 2018 ein Hiebsatz von 780 Festmetern. Bisher konnten entsprechend den Angaben der Forstfachleute 670 Festmeter eingeschlagen werden. Die Einnahmen durch Holzverkauf und Fördermittel belaufen sich gerechnet auf den Gemeindewald von Gingen auf 46 014 Euro. Dem stehen allerdings hohe Ausgaben in Höhe von 41 330 Euro gegenüber.

Keinen Erfolg brachte in diesem Jahr die Aufforstungsmaßnahme. Die Eichenanpflanzung fiel wegen der Trockenheit nahezu komplett aus. Die Forstverwaltung sieht hierbei allerdings keine große Problematik und spricht von einer Nachbesserung mit erneuten Fördermitteln.

Für 2019 konnten von den Forstfachleuten bei der Gemeinderatssitzung noch keine geplanten Hiebzahlen vorgelegt werden. Trotzdem bekam das Forstamt vom Gingener Gemeinderat die Zustimmung, vom erstellten Betriebsplan abzuweichen, sofern dies veränderte Situationen auf dem Holzmarkt erfordern. Dies wird für notwendig erachtet, um situationsbedingt kurzfristig auf Veränderungen auf dem Holzmarkt reagieren zu können. Da Nadelholz für Gingen am besten ist, will die Gemeinde auf den möglichen Flächen im nächsten Jahr zu 50 Prozent mit Nadelholz aufforsten. Nadelholz ist forstwirtschaftlich, laut Aussage der Fachleute, am besten: „Wo Nadel hinpasst, kommt Nadel hin.“