Deggingen / SWP

Der Verein „D`Schwobaheinkler“ richtet ab Donnerstag ein Treffen der Freunde der Marke „Heinkel“ aus. Am Samstag, 2. Juni können sich die Besucher ab 14 Uhr von den historischen Fahrzeugen begeistern lassen. 225 Fahrzeuge haben sich für die Veranstaltung angemeldet, wie der Oldtimer-Club in einer Mitteilung schreibt. In den Nachkriegsjahren waren die Heinkel-Fahrzeuge, die in Stuttgart-Zuffenhausen gebaut wurden, im Straßenbild alltäglich.