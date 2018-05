Konzert Tre Colori singen in Rechberghausen

Rechberghausen / SWP

Das Ensemble Tre Colori kommt am Sonntag, 3. Juni, mit seinem Programm „Zwischen Tag und Nacht“ in den Ochsensaal. Unter dem Motto „Kurzgeschichten in der Musik“ kommen Stücke von Bartok, Beethoven oder Piazzolla in der Besetzung Oboe, Klarinette und Fagott zur Aufführung.

Elisabeth Wieland, Carelys Carreras und Arlette Probst kommen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, aus Kuba, aus der Schweiz und aus Deutschland. Zusammen getan haben sich die drei Musikerinnen vor drei Jahren in Stuttgart.

Oboistin Elisabeth Wieland graduierte in der Klasse von Klaus Becker an der Musikhochschule Hannover, Klarinettistin Carelys Carreras lernte bei Peter Schmidl an der Universität für Musik in Wien, und Arlette Probst am Fagott zu hören, war Studentin in der Klasse von Giorgio Mandolesi an der Zürcher Hochschule der Künste. Inspiration für ihr kammermusikalisches Schaffen finden sie im Austausch mit Künstlern anderer Sparten und Genres wie etwa dem Schriftsteller Raoul Schrott, dem Fotograf Gert Wiedmaier oder dem Sprecher Rudolf Guckelsberger.

Die Veranstaltung im Ochsensaal beginnt um 11 Uhr, Einlass ist ab 10.30 Uhr. Karten gibt es bei der Gemeinde Rechberghausen, Zimmer E 12, Tel. (07161) 501-0, sowie an der Tageskasse.