Beruf Traumjob bei Hausmesse finden

Deggingen / Patricia Jeanette Moser

Eine Vielfalt an Berufsperspektiven eröffnete sich den Besuchern im Foyer der Realschule Deggingen bei der Hausmesse. „Nutzt eure Chance und geht auf die Firmen zu“, ermutigte Steffen Lonczig, neuer Rektor der Verbundschule, die Schüler, die dem Berufsleben entgegenblicken.

Vertreter von 20 Firmen, Banken und Institutionen stellten sich den Fragen der Schüler aus der Realschule und der Werkrealschule. Straßenbau Moll aus Gruibingen bildet beispielsweise Straßenbauer, Baugeräteführer, Beton- und Stahlbetonbauer aus und verfügt noch über freie Lehrstellen. Was auf die künftigen Azubi zukommt, zeigte sich im Hof, wo ein kleiner Bagger stand: Mit Begeisterung testeten viele Schüler das Baufahrzeug bei einem Geschicklichkeitsspiel.

Interesse am Pflegeberuf

Zielorientiert steuerten die Schüler, teilweise von den Eltern begleitet, auf ihren künftigen Beruf zu. Kaufmännisch, technisch oder doch handwerklich? Das war oftmals die Frage. Am Stand des Seniorenzentrums Sankt Martin in Deggingen spürten die Mitarbeiter eine gute Resonanz hinsichtlich des pflegerischen Berufsbilds. Beim Albwerk Geislingen tummelten sich viele Mädchen, die sich für den kaufmännischen Bereich im Einzelhandel interessierten. Das zweite Berufsbild, das des Elektronikers für Energie und Gebäudetechnik, wird bevorzugt von den Jungs gewählt, wie am Info-Stand zu erfahren war. Autohaus Baumann aus Gosbach stellte drei Berufe vor, dort wird ebenfalls zwischen Büro und Werkstatt unterschieden.

Viel Andrang herrschte am Stand der Bundespolizei. Joline Jachmann (15) aus Gruibingen war eine der vielen Jugendlichen im Pulk. Sie visiert allerdings eine Ausbildung zur Justizfachangestellten an oder etwas im kaufmännischen Bereich. Laetitia Kliesch (14) aus Deggingen kann sich vorstellen, einmal bei der Polizei zu arbeiten. Eine Alternative wäre für sie der Beruf der Erzieherin. Leonie Steimle (14) aus Deggingen möchte Krankenschwester im Bereich Operation oder Anästhesie werden.

Die Gastronomie präsentierte die Feng-Shui-Raststätte Gruibingen mit Jobs im kaufmännischen Bereich und Gastro-Bereich. „Wir arbeiten in der Gastronomie im Drei-Schicht-Betrieb“, hieß es dort. Ungünstige Arbeitszeiten müssen deshalb nicht befürchtet werden, wurde den Schülern ausdrücklich vermittelt.

Das Bankgewerbe präsentierten die Kreissparkasse Göppingen und die Volksbank Deggingen, die ebenfalls noch freie Stellen haben. „Hightech-Maschinen in Bewegung setzen, hundertstel Millimeter genau“, hieß es bei Firma Bosch Erodiertechnik aus Gosbach, die vor allem die Burschen an ihren Stand lockte.

Firmen profitieren von Messe

Die Firma Hoetzel Objekteinrichtungen aus Deggingen scheint bei den Schülern beliebt zu sein. Regelmäßig würden Bewerbungen von guten Schülern eingehen, darunter auch immer mehr Mädchen, heißt es am Firmenstand. Sichtlich zufrieden zeigte sich auch Schulleiter Steffen Lonczig, der seine Schüler in einzelnen Etappen zur Berufserkundung losschickte. Auch die Firmen profitieren von der Messe: Die Ausbildungsplätze seien immer gut besetzt, hieß es bei den Unternehmen.