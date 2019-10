Nordic-Walking- und Lauf-Fans können sich am 3. Oktober beim TransAlb in Amstetten wieder auspowern. Zur 15. Auflage des Lauf-Events werden wieder drei Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten. Die Distanzen betragen rund acht, zehn und 21 Kilometer. Die kurze Strecke verläuft einmal rund um Amstetten-Dorf. Die mittlere Distanz führt die Läufer bis nach Stubersheim – der „Halbmarathon“ bis ins Bräunisheimer Tal. Start und Ziel sind jeweils bei der Aurainhalle in Amstetten.

Herrliche Aussichten auf Alblandschaft

„Ich hab zwei Strecken selbst ausgesucht“, sagt der Ortsvorsteher von Schalkstetten und Gemeinderat Ulrich Münkle. Die Routen böten eine gute Abwechslung zwischen Asphalt- Schotter- und Graswegen. Herrliche Aussichten auf die Alblandschaft inklusive.

Keine Zeitmessung beim TransAlb

Die Versorgungsposten unterwegs übernehmen der Amstetter Albverein, der SSC Stubersheim und die Dorfgemeinschaft Hof­stett Emerbuch. Auf der kleinen und mittleren Strecke gibt es jeweils eine Versorgungsstation, auf der großen Strecke sind es drei. „Beim TransAlb gibt es keine Zeitmessung, sondern der Spaß der Läufer steht im Vordergrund“, erläutert Geschäftsführerin Isabell Noether von der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf (ESA), die TransAlb veranstaltet. „Einige nutzen die Veranstaltung jedoch auch, um für Wettkämpfe zu trainieren.“

Physio-Team betreut Teilnehmer

Bei der ESA erwartet man wieder um die 500 Teilnehmer. Ursprünglich was TransAlb als Nordic Walking konzipiert, allerdings nahmen zuletzt auch viele Sportler joggend und ohne Stöcke teil. Die Teilnehmer kommen in diesem Jahr in den Genuss, sich von einem Physio-Team betreuen lassen zu können.

Amstetten hat mehr als die B 10

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung sei nur möglich, weil viele Vereine ein gemeinsames Ziel haben, lobt Amstettens Bürgermeister Johannes Raab die ­ehrenamtlichen Helfer: „Wir ­Am­stetter können deshalb stolz auf unsere Vereinsgemeinschaft sein,“ betont Raab

Der SV Amstetten, die Landfrauen und der Veranstaltungs- und Freizeitverein sind für die Verpflegung in der Aurainhalle verantwortlich. Bürgermeister Raab sieht in der Veranstaltung auch eine Chance für die Gemeinde: „Für viele ist Amstetten vor allem vom Durchfahren bekannt, doch die Gemeinde hat einiges mehr zu bieten: Unter anderem eine schöne Landschaft und die Museumsbahn“, betont Johannes Raab. „Ich bin mir sicher, dass viele positiv überrascht sein werden.“

Info Detaillierte Angaben zu den jeweiligen Streckenverläufen gibt es im Internet unter: www.erlebnisregion-schwäbischer-albtrauf.de

