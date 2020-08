Einen Rückgang bei den Übernachungszahlen um 48,3 Prozent verzeichnet das Land im ersten Halbjahr 2020. Dabei schneidet der Kreis Göppingen in der Coronakrise landesweit noch am besten ab: Hier wurde mit 168 500 Übernachtungen in den ersten sechs Monaten ein Rückgang um 38,6 Prozent verzeichn...