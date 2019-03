Der gebürtige Kuchener und Schlagerstar Tobee ist am Sonntag in Oberhausen mit dem Ballermann-Award 2019 ausgezeichnet worden. Er gewann die in der Szene hoch angesehene Auszeichnung in der Kategorie „Bestes Entertainment Männlich“.

Der Award wird jährlich von dem Markeninhaber A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH und dem Marketingunternehmen „E-P-CO Media, H. Dieter Gross“ an Künstler für ihre Erfolge in der Schlager- und Partymusik verliehen.

Tobee arbeitet am Rezept für seinen dritten Schlagerkuchen Aus dem Ankenstadion sind am 13. Juli wieder die Chöre tausender Schlagerfans zu hören. Kuchens Schlagerstar Tobee steckt mitten in der Vorbereitung für sein drittes Musikfestival.

Weitere Preisträger waren unter anderem Mickie Krause und Tim Toupet. Die beiden sind auch beim großen Tobee Open Air „Schlagerkuchen“ am 13. Juli im Kuchener Ankenstadion mit von der Partie.

