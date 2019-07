Zur Ferienzeit werden tausende Tiere ausgesetzt. Das kann schnell zur Gefahr für heimische Tiere werden.

„Traurige Realität: Wo für die einen der Urlaub beginnt, beginnt für andere die Reise ins Ungewisse. Denn wenn zwischen Kindern und Koffern kein Platz mehr im Auto ist, wissen viele Tierhalter nicht wohin mit ihrem Haustier“, weiß Matthias Wittlinger. Der Kreisjägermeister und der Deutsche Jagdverband (DJV) rufen in einer Pressemitteilung zu mehr Tierschutz bei der Urlaubsplanung auf.

Tiere aussetzen ist strafbar

Denn wenn die Tiere an der ersten Raststätte ausgesetzt werden, „ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch strafbar. Darüber hinaus bedeutet es oftmals eine Qual für die betroffenen Tiere, heißt es in der Mitteilung weiter. „Etliche verhungern oder verdursten – andere wiederum passen sich notgedrungen an und gehen auf die Jagd“, sagt Detlef Zacharias, beim DJF zuständig für den Tierschutz. „Die Folgen für die heimische Natur und Tierwelt sind fatal“, ergänzt Wittlinger. Hochrechnungen auf der Basis von Studien belegen, „dass verwilderte Hauskatzen mindestens 100 Millionen Vögel und 300 Millionen kleine Säugetiere pro Jahr erbeuten“.

Zunehmend werden auch Exoten ausgesetzt

Hinzu komme, „dass zunehmend auch Schildkröten und andere Exoten ausgesetzt werden. Die nicht-heimischen Tiere können für heimische Tiere zur Gefahr werden“. Einige Arten wie die Schnappschildkröte können darüber hinaus eine Bedrohung für den Menschen darstellen, warnt Wittlinger.

Sich rechtzeitig um eine Urlaubsbetreuung für das Haustier zu kümmern, erspare also unnötiges Tierleid. „Möglichkeiten gibt es viele: Die Versorgung durch Familie, Freunde oder Nachbarn, einen Tiersitter oder die Unterbringung in einer Tierpension sind immer möglich“, lautet die Empfehlung des Jagdverbands.

Tier gefunden: Was tun?

Wer ein hilfsbedürftiges Tier findet, darf dies nicht ohne Weiteres einfach mitnehmen. „Erste Ansprechpartner sind die Polizei, die Feuerwehr, das Ordnungsamt oder ein Tierheim“, betont Matthias Wittlinger.

