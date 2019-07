Eine Abkühlung verschaffte sich eine Kuh am Freitag im Ebersbacher Stadtteil Büchenbronn. Das Tier war in den Pool im Garten von Familie Bramert gesprungen und musste befreit werden.

Eine Abkühlung verschaffte sich eine Kuh am Freitag im Ebersbacher Ortsteil Büchenbronn. Sehr zum Schreck der Pool-Besitzer sprang das Tier bei hochsommerlichen Temperaturen kurzerhand in den Pool im Garten von Familie Bramert. „Wir wollten gerade zum Schwimmen die Plane vom Pool nehmen“, erzählt Rose Bramert von der kuriosen Begegnung im heimischen Garten. „Da kam plötzlich die Kuh durch das Gartentor gerannt.“

Ausgerissene Kuh rennt durchs Gartentor

Wie sich herausstellte, war das Tier von einem zwei Häuser entfernten Bauernhof ausgerissen. Bevor die Kuh an ihrem Endziel, dem Swimming-Pool, ankam, sei sie zunächst im Garten umhergerannt und habe mehrere Gartenstühle zusammengetrampelt. Nach ihrer Zerstörungstour durch den Garten sprang sie in den noch mit einer Plane abgedeckten Pool. Die zerriss und das Tier landete im eineinhalb Meter tiefen Poolwasser. Genauso wie der ein oder andere Kuhfladen, wie Rose Bramert bemerkt.

Kuh mit Bagger aus dem Pool gehievt

Nun schwamm die Kuh aufgeregt im Wasser und Familie Bramert war ratlos: Wie das schwere Tier wieder aus dem kühlen Nass befreien? Einige Nachbarn sowie der Besitzer der Kuh waren hinterhergerannt und gemeinsam tüftelte man an einer Lösung. Schließlich fuhr der Besitzer mit einem Bagger mit Greifzange vor. Ein anderer Helfer sprang zu der Kuh in den Pool und befestigte Gurte am Tier. Diese wurden wiederum an der Greifzange des Baggers befestigt. So konnte das Tier aus dem Pool gehievt werden.

An Schwimmen ist vorerst nicht zu denken

„Die Kuh hat einigen Schaden angerichtet und schwimmen können wir vorerst nicht mehr“, erzählt Rose Bramert. Durch die wilde Kuh im Pool ist ein Teil der Außenwand gerissen. Das durch die Kuh verschmutzte Poolwasser wurde noch am Freitag durch die Freiwillige Feuerwehr abgepumpt.

Aber der außergewöhnliche Nachmittag am Pool von Familie Bramert nimmt ein gutes Ende: Die Versicherung des Kuh-Besitzers wird den Schaden vermutlich übernehmen, meint Rose Bramert. Und sowohl Kuh, als auch Pool-Besitzer und Helfer haben den Zwischenfall unbeschadet überstanden.

Das könnte dich auch interessieren: