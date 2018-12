Ausstellung Tiere auf dem „Laufsteg“

Kreis Göppingen / Inge Czemmel

Kikeriki! In den höchstmöglichen Frequenzen versucht ein Hahn, den anderen an Lautstärke zu überbieten. Gackernde Hühner, gurrende Tauben, schnatternde Enten und fauchende Gänse – alle buhlen lautstark um die Aufmerksamkeit der Besucher. Augenscheinlich nicht wissend, dass es sich bei der Kreisschau in der Heininger Kleintierzüchterhalle nicht um ein „Gesangsbattle“, sondern um einen tierischen Schönheitswettbewerb handelt.

Ausschlaggebend für das Erreichen einer hohen Punktzahl waren für die Preisrichter am Freitag ausschließlich Rassemerkmale und Pflegezustand. An den Käfigen können die Besucher also genau erkennen, wer viel Geschrei um nichts macht. Nur ein „vorzüglich“ attestiert, dass man zu den Schönsten im Kreis gehört, also jede Feder an der richtigen Stelle sitzt, Farbe, Gewicht, Krallen und Kämme perfekt sind.

„Ach wie süß“

Gewogen wurden auch die Kaninchen, die völlig unbeeindruckt vom Geschrei des Federviehs vor sich hin mümmeln und dem einen oder anderen Besucher und vor allem den Kindern ein verzücktes „Ach wie süß“ entlocken. Auch an ihren Käfigen geben Kärtchen darüber Auskunft, wie viel von 100 zu vergebenen Punkten die einzelnen Tiere von den Preisrichtern erhalten haben. Zahnstellung, Körperbau, Geschlechtsteil, Krallenfarbe, Fellhaarstruktur, Augenfarbe – es gibt nichts, was nicht genau in Augenschein genommen wurde. Birkenfarbige Rhönkaninchen, rabenschwarze Havannas, weiße Russen mit grauen Läufen, Blumen und Schnäuzchen, alle mümmeln friedlich vor sich hin.

Die Rassenvielfalt der gemeinsamen Kreisschau der Kleintierzüchter Göppingen und der des Oberen Filstals ist beeindruckend. Sowohl beim Rassegeflügel mit Großgeflügel, Zwerghühnern, Enten, Tauben, Gänsen oder Puten, als auch bei den Kaninchen gibt es unzählige Arten, Größen und Farbschläge zu bewundern. Die Züchter geben bei Fragen gerne Auskunft, und so können die Besucher einiges lernen. Zum Beispiel, dass es mit dem Hasenkaninchen eine Mischung aus Hase und Kaninchen gibt. Die kastanienbraunen Tiere, die dem Feldhasen täuschend ähnlich sehen, heben sich optisch deutlich von den anderen Kaninchen ab. Alles an ihnen scheint schlank und lang gestreckt und feingliedrig. Die Rasse stammt ursprünglich aus dem belgischen Flandern. Auch beim Geflügel sind interessante Raritäten zu finden.