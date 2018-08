The Vipers setzen den Schlusspunkt beim Filstalrock

co

Finale Die Donnerstage im August waren ausgefüllt mit Filstalrock im Eislinger Schlosspark. Für morgen, 30. August, ist der Schlussakkord angesagt: mit The Vipers. Die Queen-Tribute-Band rund um „The Voice of Italy“-Finalisten Beppe Maggioni wird laut Agentur unter anderem Hits wie We will Rock you, A Kind of Magic, The Show must go on, Don’t Stop me know und Ones to life forever auf die Bühne bringen. Die Band huldige Freddie Mercury und habe sich zu eigen gemacht, die Show von Queen zu einem unvergesslichen Event zu machen, ist auf der Homepage der Agentur von The Vipers zu erfahren. Start des Konzerts morgen im Eislinger Schlosspark ist wieder um 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.