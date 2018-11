Konzert The Jack spielt in Bartenbach

The Jack spielt in Bartenbach

Bartenbach / SWP

Nach einem Brand im Lokal „Küferstüble“ in Bartenbach fragen nach Auskunft des Betreibers und Konzertveranstalters Markus Fränkel immer wieder Leute an, ob das für Samstag, 24. November, geplante Konzert mit der AD/DC-Coverband The Jack und Golden Dawn plays ZZ Top im Vorprogramm überhaupt stattfinden kann. Kurze Antwort: Es kann, und zwar ab 18.30 Uhr in der Turn- und Festhalle Bartenbach. Karten im Vorverkauf gibt es in Bartenbach im Küferstüble, Tel. (07161) 2400 24, und bei Raumausstattung Reik, in Göppingen beim i-Punkt im Rathaus.