Verkehr Teure Blitzanlagen – und nicht alle sind aktiv

Geislingen / Ilja Siegemund

Sei es in Bad Ditzenbach an der B 466, in Reichenbach im Täle entlang der L 1218 oder in Kuchen und Gingen an der B 10: Wo viele Autos und Lastwagen unterwegs sind, klagen Anwohner über Lärm und wünschen sich rasche Hilfe. Blitzanlagen scheinen ein geeignetes Mittel zu sein, um Raser auszubremsen und den Verkehrslärm zu reduzieren. Allerdings scheitert das Aufstellen einer solchen Anlage oft an den Kosten. Denn im Kreis Göppingen müssen sich die Gemeinden an den Anschaffungskosten für einen neuen „Blitzer“ beteiligen; die Einnahmen erhält indes der Landkreis. Insgesamt gibt es derzeit 31 Blitzanlagen im Kreisgebiet; pro Jahr spülen diese zwischen 300 000 und 400 000 Euro in die Kasse des Kreises.

Ein Auslaufmodell unter den Blitzanlagen ist der „Starenkasten“, der zwar noch immer an vielen Stellen zu sehen ist, der jedoch nicht mehr neu aufgestellt und peu à peu durch die neuen Messsäulen ersetzt werden soll. Solch eine Säule befindet sich beispielsweise bereits in Gosbach an der Bahnhofstraße (B 466) – und kostet eine Stange Geld. Allein für das Gehäuse einer neuen Anlage fallen zwischen 35 000 und 50 000 Euro an. Die Schwankungen sind abhängig von der Lage des Standorts und den beim Aufstellen erforderlichen Arbeiten, informiert Christian Kreidenweiß, Leiter des Rechts- und Ordnungsamts des Landkreises.

Hinzu kommen etwa 50 000 Euro für den wichtigsten Teil: das Gerät im Inneren der Säule, das die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge misst und bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit den Blitzer auslöst. Soll die Anlage Temposünder in beiden Fahrtrichtungen auf frischer Tat ertappen, werden zwei Messgeräte benötigt. Dann kommen also nochmals 50 000 Euro hinzu.

Nicht alle Blitzer sind „scharf“

Wird ein alter „Starenkasten“ durch eine neue Säule ersetzt, übernimmt der Landkreis die kompletten Kosten. Möchte indes eine Gemeinde an einem neuen Standort eine Säule aufstellen lassen, muss sie die Anschaffungskosten für das Gehäuse tragen, während der Kreis das Messgerät finanziert. Von diesen Messgeräten besitzt der Landkreis aus Kostengründen noch nicht viele: derzeit nur fünf Exemplare. Daher sind aktuell fünf Geräte zeitgleich „scharf“, während es sich bei den anderen Anlagen nur um Attrappen handelt. Diese „reduzieren aber ebenfalls das Geschwindigkeitsniveau“, betont Kreidenweiß.

Dass die Gemeinden mehrere zehntausend Euro für eine neue Anlage zu bezahlen haben, ist seit 1990 im Landkreis gängige Praxis, heißt es weiter aus dem Landratsamt. Christian Kreidenweiß betont außerdem, dass die Gemeinden davon profitieren, auch wenn sie die Einnahmen nicht kassieren: „Die Kommunen haben aufgrund des reduzierten Geschwindigkeitsniveaus durchaus einen Nutzen.“ Kreidenweiß räumt mit der Behauptung auf, dass die Gemeinden Geld investieren müssen, während das Landratsamt die Hand aufhält und kassiert: Die Behörde komme auch für den Unterhalt der Anlagen sowie für die Personal- und Sachkosten auf. Außerdem trage der Landkreis die kompletten Kosten, wenn ältere „Starenkästen“ umgerüstet werden. Dies war beispielsweise im vergangenen Jahr der Fall, als die Blitzanlage in Gosbach durch eine neue Säule ersetzt wurde. Und in manchen Fällen halte auch das Land Baden-Württemberg bei den Einnahmen die Hände auf: zum Beispiel bei gerichtlichen Entscheidungen, wenn also der Verkehrssünder Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt hat.