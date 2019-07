Bei fünf Testkäufen bekamen 16-Jährige Getränke, die sie noch nicht trinken dürfen.

Genau 46 Kneipen, Imbiss-Buden, Cafés, Restaurants und sonstige gastronomische Einrichtungen gibt es in Ebersbach – oder „Schank- und Speisewirtschaften“, wie sie die Verwaltung nennt. In fünf davon schickte die Stadt im vergangenen Mai 16-jährige Testkäufer. Vom erschreckenden Ergebnis hat Désirée Stürzer, die in Ebersbach für das Gaststätten- und Gewerbewesen zuständig ist, jetzt im Verwaltungsausschuss berichtet: Alle fünf schenkten alkoholische Getränke an die Jugendlichen aus, die diese noch gar nicht hätten trinken dürfen.

Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst protokollierten die Verstöße gegen den Jugendschutz, die das Landratsamt Göppingen mit einem Bußgeld ahndet. Der Lebensmittelkontrolldienst der Behörde ist für die Speisegaststätten zuständig, die Stadt Ebersbach für die „reinen Schankwirtschaften“. Weil deren Betreiber besonders oft wechseln – bis zu drei Mal pro Jahr – gibt es hier die meisten Kontrollen.

Raucherbereiche müssen gekennzeichnet sein

Dabei geht es nicht nur um den Schutz der Jugendlichen, sondern auch der Nichtraucher, erklärte Stürzer: „Der kommunale Ordnungsdienst und ich überprüfen, ob die Raucherbereiche gekennzeichnet sind, oder bei Raucherlokalen der Zutritt unter 18 Jahren verboten und eine entsprechende Kennzeichnung angebracht ist.“ Auch die Preise schauen sich die Kontrolleure genau an: Ist zumindest ein nicht-alkoholisches Getränk billiger als ein alkoholisches der gleichen Menge, wie es der so genannte Apfelsaft-Paragraf vorschreibt? Oder anders formuliert: „0,3 Liter Bier müssen teurer sein als 0,3 Liter Wasser.“

Für die Betreiber von Shisha-Bars hat das Rathaus ein Kontrollblatt herausgegeben, das über die Voraussetzungen informiert – wie zum Beispiel der Bestätigung eines Kaminkehrers oder einer Heizungsfirma, dass die Rauchschwaden auch abziehen können, die Stürzer jährlich einfordern will. Vorgeschrieben ist darüber hinaus ein außen angebrachter Hinweis auf eine mögliche Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Ausschank von Alkohol in Spielhallen verboten

Mit aktuell drei Spielhallen – eine vierte hatte laut Stürzer vor zwei Jahren aufgrund des neuen Landesglücksspielgesetzes geschlossen – liegt die Zahl in Ebersbach vergleichsweise hoch. Insgesamt setzen die Betriebe nach Angaben von SPD-Gemeinderat Christoph Ebensperger, der den Antrag auf die Information durch Verwaltung gestellt hatte, drei Millionen Euro pro Jahr um, von denen 700 000 Euro an die Stadt gehen.

Der Ausschank von Alkohol ist in Spielhallen verboten – anders als in Gaststätten mit Spielautomaten. Die neuen Bestimmungen erlauben ab November jedoch nur noch den Betrieb von zwei statt bisher drei Automaten. Ein regelmäßiger Zankapfel zwischen Gastwirten und Anwohnern ist die Außenbewirtschaftung, die in Ebersbach bis 23 Uhr erlaubt ist. Und Désirée Stürzer machte deutlich, dass der Stadt die Einhaltung der Sperrzeit wichtig ist.

