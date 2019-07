Die aktuelle Hitzewelle macht nicht nur vielen Menschen zu schaffen, sondern auch der Technik: In Wangen ist der Server aufgrund der tropischen Temperaturen in die Knie gegangen. „Eine Fernwartung war nicht möglich“, schilderte am Freitag Bürgermeister Troy Dutta das Problem am Telefon, das glücklicherweise nicht betroffen ist.

Server musste ausgebaut werden

Der Server wurde ausgebaut, Anfang der Woche sollen die Ersatzteile da und das technische Gerät wieder fit sein. „Wir können jetzt leider gar nicht auf unsere EDV zurückgreifen“, machte Dutta das Dilemma deutlich. Dienstleistungen im Rathaus wie beispielsweise Meldeverfahren seien nicht oder nur eingeschränkt möglich, bittet er die Bürger um Verständnis. Das Rathaus sei aber wie gewohnt geöffnet.

Ende der Hitzewelle in Sicht

Troy Dutta nimmt die Sache mit Humor, auch wenn es für die Verwaltungsmitarbeiter und die Bürger zu Unannehmlichkeiten kommt. Immerhin gebe es noch keine personellen, hitzebedingten Ausfälle, gab der Bürgermeister Entwarnung. Und wenn man den Meteorologen glauben darf, soll es ja schon heute etwas kühler werden. Gut für die Menschen und für die Technik.

Das könnte dich auch interessieren: