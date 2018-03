Vorträge Technikforum widmet sich dem „Smart Life“

Kreis Göppingen / Margit Haas

„Smart ist derzeit ein besonders aktuelles Schlagwort in Technik, Wirtschaft und Gesellschaft, das wir in den Blickpunkt stellen“, sagt Christopher Goelz, Vorsitzender des Vereins Göppinger Technikforum, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, komplexe technische Themen für Laien verständlich darzustellen. Namhafte Experten werden deshalb in den kommenden Wochen ganz unterschiedliche Themen aufgreifen. Goelz kündigt an: „Egal ob Smart Home, Autonomes Fahren und vieles Anderes wird in Zukunft vernetzt agieren. Diesen Trend wollen wir etwas näher betrachten und mit Vorträgen unter dem Stichwort ‚Smart Life’ zusammenfassen.“

Den Auftakt macht am 21. März Thomas Pfeiffer von der Firma ITK Engineering. „Automatisiertes Fahren – Nächste Ausfahrt Zukunft“ hat er seinen Vortrag zum autonomen Fahren überschrieben. „Die Welt verändert sich“ ist sich Beatrice Schulze von Assa Abloy Sicherheitstechnik sicher und stellt am 4. April Anwendungsmöglichkeiten für das „smarte“ Heim vor. Neben den Chancen – welche Risiken birgt das vernetzte Haus? Der Frage geht am 18. April Gerhard Fetzer von der Hochschule Esslingen nach. Digitale Planungsmethoden finden bereits Anwendung. Tobias Schmidt vom TÜV Süd zeigt am 6. Juni Deutschland im internationalen Vergleich auf und stellt die Vorzüge vor.

Alle Vorträge finden in der Aula der Hochschule Esslingen, Außenstelle Göppingen in der Robert-Bosch-Straße 1 statt (Beginn 18 Uhr). Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.