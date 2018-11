Erklärung Technik für Bad und Halle intakt

Dürnau / Inge Czemmel

Der Dürnauer Gemeinderat beschloss für die Kornberghalle und das darin befindliche Lehrschwimmbad, eine so genannte Gefährdungsanalyse in Auftrag zu geben und einen Fachingenieur zu beauftragen, um die sich daraus ergebenden Maßnahmen umzusetzen. Einen konkreten Anlass gibt es nicht. Die Gemeinde möchte lediglich überprüfen, was in nächster Zeit zu tun ist, um alles auf den aktuellen technischen Stand zu bringen.

Die kurzzeitige Schließung des Bades vor einiger Zeit war einem defekten Filter geschuldet. Das Gerücht, es gebe im Lehrschwimmbad Legionellen, stimmt definitiv nicht. Bei einer Überprüfung vor drei Monaten wurde an keiner der Messstellen Legionellen festgestellt. „Das Ergebnis der Untersuchung vom 13. November ist noch nicht da, aber wir erwarten auch diesmal ein Null-Komma-Null-Ergebnis“, sagt Jochen Bärtle von der Gemeindeverwaltung.