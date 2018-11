Finanzen Tauziehen um Steuersätze in Birenbach

Tauziehen um Steuersätze in Birenbach

Birenbach / Werner Schmidt

Die Birenbacher Gemeinderäte taten sich in der jüngsten Sitzung schwer mit der Erhöhung der Steuer-Hebesätze. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, Grund- und Gewerbesteuern deutlich anzuheben, aber ihr blies der Gegenwind der Kommunalpolitiker ins Gesicht. Man einigte sich schließlich auf einen Kompromiss.

Seit rund 14 Jahren sind die Hebesätze für die Grundsteuern A (landwirtschaftliche Flächen) und B (Wohn- und Gewerbegrundstücke) sowie die Gewerbesteuer gleich und lagen deutlich unter dem Kreisdurchschnitt. Schon seit einigen Jahren sei die Verwaltung bemüht, die Hebesätze anzupassen. Scheiterte aber zuletzt 2017 am Veto des Gemeinderats. Mit Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts wurde auch deutlich, dass Birenbach von der Substanz lebe: „Es gelingt der Gemeinde momentan noch nicht, trotz der guten Wirtschaftslage die Kosten zu erwirtschaften“, stellte Kämmerer Achim Gromann klar.

Vor allem aber müsse künftig mit steigenden Aufwendungen für die Instandhaltungen des Gemeindevermögens gerechnet werden. Bei den derzeitigen Hebesätzen sei es nicht möglich, Überschüsse zu erwirtschaften, um damit Investitionen zu finanzieren. Dabei sei die Gemeinde auf Zuschüsse und Förderungen angewiesen. Und die Genehmigungsbehörden hatten schon in jüngster Vergangenheit Birenbach einen „Schuss vor den Bug“ versetzt, in dem sie bei den Förderanträgen deutlich darauf hingewiesen hatten, die Gemeinde solle zunächst ihre eigenen Finanzquellen optimal ausnutzen: „Ein Armrechnen wird nicht akzeptiert“, sagte Gromann.

Mit der vorgeschlagenen Erhöhung könnte die Gemeinde mit jährlichen Mehreinnahmen von gut 38 000 Euro kalkulieren. Mit diesen vorgeschlagenen Hebesätzen, die dann leicht über dem Kreisdurchschnitt lägen, wolle man in Richtung der Förderbehörden ein deutliches Zeichen setzen und gleichzeitig für einige Jahre vorsorgen. „Wir wollen jetzt das, was wir schon viel früher hätten machen müssen“, sagte Bürgermeister Frank Ansorge. Aber Michael Matzak (FWV) sagte, er könne zwar der Argumentation der Verwaltung folgen, fände jedoch überdurchschnittliche Hebesätze nicht gut.

Andrea Knodel (SPD) machte klar: „Mir ist es auch zu hoch.“ Zwar solle man dem Regierungspräsidium durchaus ein Signal geben, sie tendiere jedoch zu niedrigeren Hebesätzen. Sie forderte damit den Widerspruch von Margarete Ritz (FWV) heraus, die sich dem Vorschlag der Verwaltung anschloss: „Wir dürfen nichts bezüglich der Fördergelder riskieren. Auch wenn es dem Bürger wehtut.“

Andrea Knodel brachte dann den Antrag auf den Tisch, die Hebesätze in zwei Schritten anzupassen. Von Januar 2019 an sollte eine Erhöhung auf 370 für landwirtschaftliche Flächen und 390 für Wohnen und Gewerbe erfolgen, sowie die Gewerbesteuer auf 360 Punkte angehoben werden. Von Januar 2021 an solle die Anpassung automatisch auf die jetzt von der Verwaltung ins Spiel gebrachten Sätze erfolgen. Dieser Vorschlag wurde letztlich mit sieben Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Zuvor war der Verwaltungsantrag mit sechs Nein-Stimmen abgelehnt worden. Lediglich fünf Gemeinderäte hatten sich dem Vorschlag angeschlossen. Insgesamt war Bürgermeister Frank Ansorge mit dem Ergebnis zufrieden: „Ich bin ja schon froh, dass wir es erhöht bekommen haben.“