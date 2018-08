Vorverkauf Tanzen und schlemmen

Süßen / SWP

Die Stadt Süßen will die Eröffnung ihrer neuen Kulturhalle mit einem festlichen Ereignis krönen: Im Rahmen der Eröffnungswoche wird am Freitag, 5. Oktober, ein Ball veranstaltet. Die Besucher können zu Live-Musik der Geislinger Band Velvet nach Herzenslust tanzen. Musik der 70er und 80er Jahre ertönt ebenso wie klassische Walzer-, Foxtrott- oder Chacha-Klänge. Die Hip-Hop-Gruppe SOS-Crew der Tanzschule Schwehr wird in der Tanzpause mit einer Einlage unterhalten. Außerdem wird ein dreigängiges Festmenü in Form eines kalt-warmen Büffets geboten. Der Ball beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es für 48 Euro (inklusive Menü) bei der Volkshochschule im Kulturhaus, Tel. (07162) 9616-25 oder 9616-37. Tickets können auch auf der Homepage $(LEmailto:www.ticket-kleinkunst@suessen.de:www.ticket-kleinkunst@suessen.de:www.ticket-kleinkunst@suessen.de)$ bestellt werden:www.ticket-kleinkunst@suessen.de:www.ticket-kleinkunst@suessen.de:www.ticket-kleinkunst@suessen.de)$ bestellt werden|_blank)$.