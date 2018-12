Hattenhofen / SWP

Der dreiste Diebstahl in der Großbaumplantage von Georg Gallus jun. in Hattenhofen wird landesweit publik. Gestern war das SWR-Fernsehen vor Ort am Uhlandhof, um über den Raub einer besonderen Tanne zu berichten, die Gallus für 1800 Euro nach London verkauft hätte. Der Beitrag des Fernsehteams ist heute in der Landesschau im Dritten zu sehen, die um 18.45 Uhr beginnt.