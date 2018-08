Ernte Hagebutten: Superfood vor der Haustür

Verkaufsautomat rund um die Uhr geöffnet

Verkaufsstellen Die Manufaktur Liebler-Latzko vertreibt ihre Produkte auf Wochenmärkten, über ausgewählte Einzelhändler sowie auf ihrem Hofladen in Eckwälden in der Dorfstraße 43/1. Dort steht auch ein Verkaufsautomat rund um die Uhr zur Verfügung. Online sind die Hagebuttenerzeugnisse unter www.liebler-latzko.de zu erhalten.

Besichtigung Am Mittwoch, 3. Oktober, findet bei Liebler-Latzko ein Tag der offenen Tür statt. Von zwölf bis 17 Uhr erhalten Interessierte einen Einblick in die Herstellung von Hägenmark. Zu jeder vollen Stunde werden in der Manufaktur Führungen durch die Produktionsstätte angeboten. Besucher können darüber hinaus Nudeln mit Hagebutten-Pesto kosten.