Bei der Entsorgungsfirma Remondis in Reichenbach fand am Montagabend ein Einsatz statt. Bei einer ähnlichen Suchaktion in Sontheim am Montagmittag wurden mutmaßlich Leichenteile gesucht.

Zu einer großangelegten Suchaktion bei der Entsorgungsfirma Remondis in Reichenbach a.d. Fils rückte die Polizei am Montagabend aus.

Die Polizei war mit rund 20 Einsatzfahrzeugen angerückt, wie die Süddeutsche Mediengesellschaft mitteilt. Ein Müllauto sei entleert und der Müll durchsucht worden. Mehrere Mülltüten stellte die Polizei sicher. Die Feuerwehr Reichenbach leuchtete das Gelände aus.

Zusammenhang mit Suchaktion in Sontheim?

Möglicherweise hängt der Fall mit einer ähnlichen Suchaktion am Montagmittag in Sontheim an der Brenz zusammen. Nach unbestätigten Informationen suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach Leichenteilen. Dem vorausgegangen sei ein Fund von Leichenteilen an einem Rastplatz an der A7. Wie und ob die Fälle zusammenhängen ist unklar. Die Polizei wollte sich noch am Montagmittag aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht zu Details äußern.

Der Beitrag wird aktualisiert.