Albershausen Sturm legte viele Fichten um

Albershausen / SWP

Den Bäumen setzten Sturm, Schädlinge und Trockenheit zu. Rund zwei Hektar Wald wurden wieder aufgeforstet.

Der Förster Christoph Reich hat dem Gemeinderat von Albershausen in seiner jüngsten Sitzung die Auswirkungen der extremen Klimasituation im Jahr 2018 auf den Wald erläutert. Zunächst seien zu Beginn des Jahres viele Fichten dem Sturm zum Opfer gefallen, gibt die Gemeinde seinen Bericht wieder. Die anschließende extreme Trockenheit habe zu einem starken Käferbefall geführt. Die durch den Sturm frei gewordenen Flächen seien sofort wieder aufgeforstet worden. Insgesamt seien dies auf der Markung Albershausen 1,9 Hektar Fläche gewesen. Für diese Maßnahme habe die Kommune 12 000 Euro Fördermittel erhalten.

Dem Förster zufolge mussten aufgrund nicht beeinflussbarer Umstände 2018 im Albershäuser Wald insgesamt 906 Festmeter Holz eingeschlagen werden. Ursprünglich geplant seien nur 38,5 Festmeter gewesen. Das von Käfern befallene Holz sei in der Vermarktung nicht mehr so wertvoll. Christoph Reich geht davon aus, dass man im nächsten Jahr aufgrund der Trockenheit mit einer extremen Dürreanfälligkeit der Bäume rechnen muss. Der momentane Regen sei für die Bäume bei weitem nicht ausreichend. In der Planung sei auch eine Bodenschutzkalkung für den Wald. Diese sei erforderlich, um die Bäume mit Nährstoffen zu versorgen und wird dann für die nächsten 10 bis 15 Jahre ausreichen.

Herbert Aichholz vom Kreisforstamt erläuterte dem Gremium und den Anwesenden Zuhörern das künftige Organisationsmodell der Forstverwaltung. Die Verwaltung des kommunalen Waldes und der privaten Waldflächen soll auch künftig von derselben Person erfolgen. Vorgesehen sei auch, dass für ein Gemeindegebiet immer nur ein Förster zuständig ist. Die Betreuung des Staatswaldes müsse künftig aber separat organisiert werden.

Uwe Seitz (FWS) erkundigte sich nach den Sicherheitsanforderungen für die Balancier-Stämme beim CVJM-Haus im Wald. Christoph Reich erklärte, dass diese Maßnahme eigentlich hätte viel schneller abgewickelt werden sollen. Zu Beginn und am Ende der Strecke sollen sogenannte „Stachelbäume“ eingebracht werden. Das seien liegende Baumstämme zum Balancieren, bei denen man sich an den noch vorhandenen Ästen festhalten kann. An dem dafür vorgesehenen Baum seien jedoch beim Fällen alle Äste abgebrochen. Im Boller Wald gebe es ein ähnliches Angebot, und dieses werde sicherheitstechnisch als unbedenklich gesehen. Begleitend zur Balancier-Strecke sei vorgesehen, einen Rindenmulch-Weg anzulegen. Die gesamte Strecke werde relativ schnell wieder einwachsen und sich damit wieder besser in den Wald einfügen. Auch Sitzgelegenheiten sollen im Bereich der Strecke noch geschaffen werden.

Hermann Weiler (FWS) gab zu bedenken, dass man ab 80 Zentimetern Höhe einen Fallschutz benötigt. Er schätze die Höhe im vorderen Bereich als höher ein. Förster Christoph Reich sicherte zu, dass in diesem Bereich als Fallschutz zusätzlich noch Lärchenrinde eingebracht wird. Dies sei bislang aus personellen Gründen noch nicht möglich gewesen. Martin Kaess (FWS) erkundigte sich nach den Rodungsarbeiten an der Straße von Bünzwangen kommend. Bürgermeister Jochen Bidlingmaier erklärte, dass ein Großteil der Rodungsarbeiten die Markung Uhingen betrifft. Es seien nur zwei Bäume auf der Markung von Albershausen gefällt worden. Reich ergänzte, dass bei der Straße Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs erforderlich waren.

Hermann Weiler (FWS) wollte wissen, wann Feinsplitt am Weg entlang des Waldrefugiums aufgebracht wird. Christoph Reich erläuterte, dass das Material derzeit schwer zu beschaffen ist. Aus diesem Grund seien einige Maßnahmen verschoben worden. Dem Betriebsplan 2019 für den Wald von Albershausen stimmte eine Mehrheit des Gremiums zu.