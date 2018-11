Forstwirtschaft Stürme und Käferbefall schlagen durch

Dürnau / Inge Czemmel

In der jüngsten Dürnauer Gemeinderatsitzung stellte Revierförster Martin Gerspacher den Forstbetriebsplan 2019 vor und gab einen Rückblick auf das noch laufende Jahr. 2018 wurden im 80 Hektar großen Gemeindewald mit 485 Festmetern Holz 65 Festmeter weniger eingeschlagen als geplant.

Laut Gerspacher ist das dem dramatischen europaweiten Problem geschuldet, dass sich durch Stürme und Käferbefall eine so genannte „zufällige Nutzung“ von über 50 Millionen Festmetern ergeben habe. Der Borkenkäfer habe sich durch die Trockenheit des Sommers massiv verstärkt. Letzteres hat den Dürnauer Wald nennenswert getroffen: 170 Festmeter, ein Drittel des Einschlags, musste wegen des Borkenkäfers raus. Weil der Holzmarkt gesättigt ist, sind die Erlöse geringer. Gerspacher rechnet mit einem vorläufigen Überschuss von 6500 Euro.

Für 2019 hat er mit rund 9700 Euro einen überraschend hohen Überschuss errechnet. Geplant ist ein regulärer Einschlag von 550 Festmetern, 150 davon im Nadelholz. Im Osterhäule, wo der Käfer gewütet hat, ist die Anpflanzung von Douglasien geplant. Warum keine Fichten? fragte Gertrud Böhringer. „Fichten sind Flachwurzler und kommen mit Trockenheit nicht gut zurecht“, so der Förster. „Die Douglasie bietet als Herzwurzler auch mehr Sturmsicherheit.“ Friedrich Allmendinger wollte wissen, warum ihm die Baumdichte immer lichter vorkomme. Gerspacher erklärte das mit dem stufigen Waldaufbau mit Naturverjüngung, der mit Beginn der naturnahen Waldwirtschaft etabliert wurde. Außerdem würden durch die Schadstoffbelastung die Blätter an den Bäumen immer kleiner, was ebenfalls den Eindruck entstehen ließe, der Wald sei lichter als früher.