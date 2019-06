In mehreren Städten und Gemeindem im Landkreis Göppingen fiel am Donnerstag der Strom aus.

Mehrere Stromkunden im Kreis Göppingen meldeten am Donnerstag Ausfälle. Unter anderem fiel der Strom in Hohenstaufen, Ottenbach, Krummwälden, Eislingen, Uhingen, Holzheim und Wäschenbeuren aus.

Eine offizielle Info des Stromanbieters gibt es noch nicht. Wie auf der Störungskarte auf stromausfall.de zu sehen ist, haben am Donnerstag allein in Eislingen rund 90 Stromkunden Ausfälle gemeldet. Was der Grund für die flächendeckenden Ausfälle ist, ist noch unklar.

Weitere Infos folgen.

Das könnte dich auch interessieren: