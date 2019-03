Erneuerbare Energie Strom tanken direkt beim Autohaus

Kuchen / Günter Hofer

Neben der öffentlichen Ladestation bei der Bahnhofturnhalle können nun in Kuchen weitere zwei Fahrzeuge zeitgleich an der neuen Ladestation vor der Firmenzufahrt beim Autohaus BMW Fetzer mit Strom geladen werden. Bei zwei tankenden Autos stehen jedem Fahrzeug elf Kilowattstunden zur Verfügung. Bei nur einem Fahrzeug wird die Batterie mit voller Leistung (22 Kilowattstunden) in rund drei Stunden geladen. Auf jeden Fall ist eine Batterieladung bei der öffentlichen Ladesäule wesentlich schneller als zu Hause an der normalen Stromsteckdose. Dort kann die Batteriebeladung durchaus mal zwölf Stunden in Anspruch nehmen. Allerdings braucht man zum Tanken an einer öffentlichen Ladestation ein spezielles Ladekabel für rund 300 Euro.

Mit der öffentlichen Ladestation direkt vor der Firmenzufahrt und einer weiteren Lademöglichkeiten auf dem Firmengelände an der Bundesstraße erfüllt das Kuchener Autohaus Fetzer eine Forderung des Münchner BMW Konzerns. Rund 15 000 Euro hat das Autohaus hierfür investiert, sagt Inhaber und Geschäftsführer, Jürgen Holz. Bereits 1978 leistete das Autohaus einen Beitrag zum Umweltschutz. Damals wurde die erste Bleifrei Tankstelle im Landkreis in Betrieb genommen. Bürgermeister Bernd Rößner begrüßte beim erstmaligen Stromzapfen an der neuen Säule die Aktion vom Autohaus Fetzer und den damit verbundenen Beitrag zur Nutzung von erneuerbarer Energie. Aktuell sind in Kuchen sechs Pkw mit Elektroantrieb zugelassen.

In absehbarer Zeit will Kuchen das Netz an E-Ladesäulen durch weitere Stationen bei der Schule und bei der Ankenhalle ausbauen. Eine gute Möglichkeit, die Ladestation beim Autohaus mal selber zu testen, besteht am kommenden Samstag. Beim Tag der offenen Tür stellt BMW Fetzer zwischen 10 und 16 Uhr den neuen 3er BMW und das neue Model Z4 vor. Zeit genug, um sein E-Auto in dieser Zeit zu betanken.

Die Abrechnung an Ladesäulen kann unterschiedlich ausfallen, da sowohl nach entnommener Leistung wie auch nach Standzeit abgerechnet wird. Das kommt auf den jeweiligen Vertrag an, den der Autofahrer bei einem der Strom-Anbieter abgeschlossen hat. Eine Standzeitrechnung kann schnell teuer werden. Besser ist eine Abrechnung nach Leistung. Die Faustregel dabei: Bei einem Kilowatt-Preis von circa 30 Cent und einem Verbrauch von 15 kw auf 100 Kilometer entstehen durchschnittliche Kosten von 4,50 Euro.