Verkehr Stress mit der Einmündung

Jürgen Schäfer

Es ist vertrackt. In einer leichten Kurve und auf Halbhöhenlage mündet der Max-Eyth-Weg in den Georg-Moll-Weg, der vom Hang heraufführt. Gibt man dem Verkehr von der Seitenstraße Vorfahrt, nimmt man den Autos von unten den Schwung. Gibt man den unteren Vorfahrt, müssen die Autofahrer vom Max-Eyth-Weg sehen, wie sie in die Straße hineinkommen. Sie sehen schlecht, ob von unten einer unterwegs ist, und der ist schnell da. Ein Verkehrsspiegel hilft auch nicht. So schildert es Thomas Hofmeister, einer der Anwohner.

Die von unten haben Vorfahrt – so ist es schon elf Jahre lang. Für Hofmeister ein ständiger Ärger. Über die Jahre hat er immer wieder daran zu rütteln versucht. Jetzt mit Unterstützung: 17 Anwohner haben sich zu einer Aktionsgemeinschaft Vorfahrtregelung zusammengeschlossen und fordern die Korrektur zu ihren Gunsten. Hofmeister hat sich an die Gemeinderäte gewandt und ihnen die Situation dargelegt. Er diskutiert mit dem Straßenverkehrsamt und hat erreicht, dass es nun nochmal einen Ortstermin geben soll.

Hofmeister hat auch erwogen, beim Regierungspräsidium in Stuttgart eine Prüfung zu erwirken, weil er glaubt, dass die Regelung an seiner Straße dem Gesetz nicht standhält. Es müsse nämlich, so hat er es im Paragraphendschungel gefunden, ein zwingender Grund vorliegen, dass man Rechts vor Links an einer Einmündung aufhebt. Den kann er nicht erkennen.

Denn: Die Vorfahrt von unten werde damit begründet, dass die hangaufwärts Fahrenden bei Schnee schwer hochkommen, wenn sie mittendrin anhalten und Vorfahrt gewähren müssten. So weiß es Hofmeister, und so bestätigt es Manfred Gottwald, der Leiter des Straßenverkehrsamts. Hofmeister schüttelt den Kopf. Auf ein paar Schneetage im Jahr könne man die Vorfahrt unmöglich stützen, und außerdem werde bei Schnee nicht mehr rechts gefahren, da bildeten sich Fahrspuren in der Mitte.

Vor wenigen Monaten geschah es: Eine Fahranfängerin wollte raus aus der Max-Eyth-Weg und stieß mit einem Fahrzeug vom Hang herauf zusammen. Zum Glück nur Blechschaden. Für Hofmeister und seine Mitstreiter der Beweis, dass die Verkehrsregelung fatal sei: Das sei „der zwangsläufige Höhepunkt von täglich gefährlichen und zwischenmenschlich unschönen Begegnungen in ‚unseren’ Einmündungsbereich“, schimpft er. Denn wie laufe das, wenn er mit Auto und Hänger aus dem Eyth-Weg herausfahre oder einer mit dem Wohnmobil: Gespanne oder breite Fahrzeuge machen die Straße zu und bremsen die Autos von unten aus. Da kommt man schlecht aneinander vorbei.

Amtsleiter Gottwald hat’s getestet: Er ist von der Max-Eyth-Straße rausgefahren. „Mit der gebotenen Sorgfalt geht das“, sagt er. Er verteidigt die Vorfahrtsregelung, die sein Vorgänger getroffen hat. Und er sieht noch mehr Begründung dafür. Nicht nur bei Schneelagen, auch im Alltag wäre es eine Gefährdungssituation, wenn Autos den Hang hinaufführen und bremsen müssten. Sie hätten ja normalerweise Schwung.

Gottwald schaut auf den Unfall vom Sommer: Der sei der einzige in elf Jahren, der ihm bekannt sei, und das sei für ihn ein Indiz, dass die Vorfahrtsregelung funktioniere. Die gebe es so öfters an Hangstrecken, und umgekehrt gebe es auch Unfälle an Einmündungen, an denen rechts vor links gelte. Die sei nicht unbedingt sicherer. Der zwingende Grund, auf den Hofmeister pocht, sei die Gefährdungssituation für den Verkehr von unten. Aber Gottwald sagt auch: „Es ist eine Abwägung.“ Er will noch nicht das letzte Wort gesprochen haben. Er werde sich die Situation nochmal anschauen bei Schnee, den es hoffentlich bald gebe.

Es war auch mal anders. Und überhaupt: Der Max-Eyth-Weg war zuerst da. Diese Siedlung stand als erstes an diesem Hang, erst später kam der Georg-Moll-Weg, dann mit mehr Häusern. Und weil es das Problem bei Schnee gab, gingen Leute vom Georg-Moll-Weg zum Schultes und forderten Vorfahrt. Bürgermeister Roland Schweikert holte die Verkehrsexperten, und so kam die Regelung, wie sie bis heute gilt. Der Schultes bringt das auf einen einfachen Nenner: „Des einen Freud, des anderen Leid.“