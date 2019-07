Aichelberg wehrt sich gegen Unterhaltspflicht für Teiche, die die Bahn vor Hochwasser schützen sollen. Die werden größer.

Die Gemeinde Aichelberg sieht sich mit Forderungen konfrontiert, die aus dem Bau der ICE-Bahnstrecke resultieren: Für Regenrückhaltebecken, die Regenwasser puffern und kontrolliert an den Seebach abgeben, soll die Unterhaltungspflicht bei der Gemeinde liegen. Drei davon braucht man auf Aichelberger Markung. So ist das schon im Planfeststellungsbeschluss von 1999 geregelt, sagt Bürgermeister Martin Eisele. Neu ist: Zwei Regenüberlaufbecken müssen erheblich größer werden, das dritte muss umgestaltet werden. So schilderte das Astrid Becker von der Deutschen Bahn im Aichelberger Gemeinderat. Sie berichtete, dass es gang und gäbe sei, dass eine Gemeinde die Unterhaltungspflicht bekomme. Es gebe keine gesetzliche Regelung wie bei Kreuzungen von Straße und Schiene. Indes sei die Bahn gerne bereit, eine Ablöse zu zahlen. Nur: Die Entscheidung liege beim Eisenbahnbundesamt. Die Bahn könne das nur beantragen.

Bahn kann keine Aufschüttung an der Böschung vornehmen

Warum die Rückhaltebecken größer werden müssen: Der Klimafaktor habe sich geändert, so Astrid Becker. Die Planfeststellung von 1999 fußte auf Festlegungen von 1977 – über 40 Jahre alt. Seither haben sich die Erfahrungen mit Starkregen und Hochwasser geändert. Hinzu komme, dass die Bahn keine Aufschüttungen an der Böschung zur Autobahn vornehmen könne, weil der Autobahndamm nicht stabil genug sei, berichtete Becker. Die Fachleute sprechen von „Eigensetzungen“ des Damms, die noch nicht abgeschlossen seien. Sie beträfen auch den Bereich der Autobahnbrücke. Würde man dort aufschütten, bekäme man „unzulässige Verformungen“. So steht’s in der Expertise der Bahn. Für die Bahn bedauerlich, sagt Astrid Becker: „Wir hätten viele Transporte gespart.“ Besser läuft es auf der nördlichen Seite der Autobahn, an der Auffahrt Richtung Stuttgart und am Park- und Mitfahrplatz. Dort sind Aufschüttungen im Gange.

Kleiner werde deshalb auch das Einzugsgebiet für die Rückhaltebecken, die südlich der Bahnstrecke liegen. Sie fassen den Niederschlag, der südlich der Autobahn herabkommt, und leiten ihn in den Bach. Das Volumen an zwei der drei Becken steigt gewaltig: von 420 auf 980 Kubikmeter und von 290 auf 564.

Gemeinde hat durch einen Anwalt Widerspruch eingelegt

Dass Hochwasser ein Thema beim Bau der Bahnstrecke ist, weiß man von eben diesem Seebach. Er verläuft parallel zur Bahn bis zum Autobahnparkplatz vor dem Aichelberg und quert dort sowohl die neue Bahnstrecke, die im Tunnel unter dem Parkplatz verläuft, als auch die Autobahn. Eine Staumauer und ein Taleinschnitt mit 84 000 Kubikmetern Volumen sichern dort die Bahnstrecke vor Überflutung.

Die Gemeinde will nicht hinnehmen, dass sie die Unterhaltungspflicht für die Rückhaltebecken bekommen soll und hat durch einen Anwalt Widerspruch eingelegt. Noch der „alte“ Gemeinderat hat Bürgermeister Martin Eisele dafür Rückendeckung gegeben. Uwe Swoboda befand: „Das ist nicht tragbar.“ Ratskollege Holger Walter findet es unverständlich, dass ein Regenrückhaltebecken an der Bahn zu Lasten einer Anliegergemeinde gehen soll, eines an der Autobahn aber vom Regierungspräsidium in Schuss gehalten werde.

Eisele: Schon die Regelung von 1999 war falsch

Eisele kann das nur unterstreichen. Er finde es verkehrt, dass schon die Regelung von 1999 die Gemeinde in die Pflicht nehme. Wie das damals gelaufen sei, wisse er nicht. Eisele sieht auch Haftungsfragen: Die Gemeinde wolle keine Schadenersatzansprüche bekommen, wenn jemand an den Becken durch Unfall oder Naturereignis zu Schaden komme. Astrid Becker verwies auf eine Sicherung mit Froschklappe, „dass keine Kinder reinkommen“.

Gleichwohl: Die Gemeinde fordert per Anwalt, dass alle Unterhaltungslast auf Dauer bei der Bahn bleiben solle. Dies auch für die Beckenzufahrt und sonstige Neugestaltungen. Es solle vorsorglich auch gelten für den Rettungsplatz, der am Portal Aichelberg entstehen soll. Der wird jetzt auch viel größer und an das Portal herangeschoben. Möglich wird das, weil die Auffüllung am Autobahndamm entfällt. Dort fällt auch ein ganzer Rundweg weg, den man in die Auffüllung hineingelegt hätte, sagt Astrid Becker. Stattdessen stelle man einen Weg an der Nordseite der Bahnstrecke wieder her.

