Abfall Streit um Müllgebühren

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

EEW, das Unternehmen in chinesischer Hand, das den Göppinger Müllofen betreibt, hat nach Ansicht der Bürgerinitiative (BI) „Müllkonzept Göppingen“ mit Hilfe der umstrittenen „Verdunstungsverluste“ bei der Müllmenge „ohne eine entsprechende Gegenleistung 785 760 Euro Netto-Gewinn erwirtschaftet“. Allein für die Gebührenzahler aus dem Landkreis ergebe sich ein zu viel bezahlter Betrag in Höhe von 235 000 Euro. BI-Mitglied Jörn Rasch hat deshalb bereits vor Monaten Widerspruch gegen den Abfallgebührenbescheid eingelegt und will eine anteilige Rückzahlung der Müllgebühren. Doch „Regierungspräsidium, Landrat und Abfallwirtschaftsbetrieb hüllen sich in Schweigen“, kritisiert die BI.

Den ganzen Artikel lesen Sie am Dienstag in der NWZ, der Geislinger Zeitung sowie im E-Paper.