Die Entscheidung über Alternativen zu Plastik-Granulat wurde verschoben. Ein Baustopp würde derzeit bis zu 30.000 Euro pro Tag kosten.

Die Klage von Landwirt Wolfgang Daiber gegen den Kunstrasenplatz beim Uhinger Haldenbergstadion hat für ein Medienecho gesorgt. Dennoch will die Stadt den Bau fortsetzen und erst bei einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats über Alternativen zu dem Plastik-Granulat entscheiden. Das hat das Gremium noch in alter Zusammensetzung nun am Freitag beschlossen.

Sabine Braun von der CDU-Fraktion warf zu Beginn die Frage, ob es für einen künftigen Stadtrat – Daiber hat für die Unabhängigen Bürger Uhingens (UBU) einen Sitz geholt – moralisch vertretbar sei, die Stadt zu verklagen: „Bei uns war es bisher immer üblich, dass man miteinander gesprochen hat, ohne sich vorab in der Öffentlichkeit zu profilieren. So etwas kennen wir nicht, das ist keine gute Basis.“

Sand birgt höhere Verletzungsgefahr für Spieler

„Rechtlich stehen keine Hinderungsgründe entgegen“, antwortete Bürgermeister Matthias Wittlinger unter Berufung auf Paragraf 29 der Gemeindeordnung. Mit der Enthaltung von Braun nahm der Gemeinderat die künftige Zusammensetzung des Gremiums an, das in der Sitzung am 19. Juli erstmals in dieser Form zusammen trifft. Ob dann auch schon die Befüllung des Kunstrasenplatzes auf der Tagesordnung steht, ist noch nicht klar. Sollten der Verwaltung bis dahin keine neuen Erkenntnisse vorliegen, könnte auch eine Sondersitzung nötig werden. Klar ist bis jetzt nur, dass eine Befüllung mit Sand nach Angaben des Rathauses rund 41 000 Euro und mit Kork rund 61 000 Euro kosten würde, beide Materialien aber nicht den selben Spielkomfort wie das Plastik-Granulat bieten. Zudem birgt Sand eine höhere Verletzungsgefahr für die Fußballspieler in Form von Hautabschürfungen.

Baugenehmigung vom Landratsamt

„Wir sind in einer spannenden Situation und schwierigen Diskussion“, hatte Bürgermeister Wittlinger die Debatte eingeleitet, bevor er klar stellte: „Wir haben eine Baugenehmigung nach heute geltendem Recht vom Landratsamt bekommen.“ Nach der Auftragsvergabe sei der Antrag der Europäischen Chemikalienagentur ECHA aufgekommen, die Verwendung von Produkten mit Mikroplastik einzuschränken – wie zum Beispiel Kunstrasenplätze: „Das treibt alle derzeit um.“ Mittlerweile habe das Land die Förderung von Vereinen eingestellt, kommunale Sportstätten sollen folgen. Der Zuschussbescheid über 120 000 Euro ist laut Wittlinger jedoch nicht betroffen. „Keiner hat Interesse daran, dass Mikroplastik im großen Stil in die Umwelt gelangt“, betonte er. Die Stadt habe schon vor Jahren Einweggeschirr verbannt und ein Spülmobil angeschafft, um Plastikmüll zu vermeiden.

„Baustopp kann (...) nicht wirtschaftlich sein“

Ein Baustopp würde derzeit Kosten in Höhe von 25 000 bis 30 000 Euro pro Tag nach sich ziehen, so der Bürgermeister. Dem entgegen stünde ein Betrag zwischen 40 000 und 60 000 Euro, um die Füllung auszutauschen, falls neue EU-Richtlinien dies notwendig machen sollten: „Ein Baustopp kann im Vergleich dazu nicht wirtschaftlich sein.“ „Wir haben es uns mit dem Sportentwicklungskonzept nicht leicht gemacht“, blickte Susanne Widmaier von der SPD auf die Anfänge der Planungen zurück. Sie ist sich aber sicher: „Das wird einer der schönsten Plätze und in Kombination mit Hallenbad und Stadion eine kompakte, gute Sportanlage.“ Nur: „Was machen wir, wenn das Gericht einen Baustopp verfügt?“

Entwicklung von Alternativen dauert bis zu drei Jahre

Die Richterin wolle Ende August, Anfang September noch vor Befüllung des Platzes entscheiden, antwortete Wittlinger: „Ein Stopp heute wäre sehr teuer, doch die Kosten werden mit jedem Tag weniger.“ Die 200 Kilogramm Granulat, die man jedes Jahr nachfüllen müsste, würden fast ausschließlich die Sportler nach außen tragen und könnten in der Umkleide wieder aufgesammelt werden: „Die Sportverbände sagen, es gibt aktuell keine Alternativen.“ Es handele sich auch um neu hergestelltes Material und nicht um wieder verwertete Autoreifen mit einer möglichen Gefahr für die Gesundheit. Die Entwicklung von Alternativen nehme den Sportverbänden zufolge noch zwei bis drei Jahre in Anspruch.

SPD-Stadträtin Jutta Bayer stellte schließlich den Antrag, die Entscheidung über die Befüllung zu verschieben. „Ich danke Ihnen für die sehr sachliche Diskusion“, sagte ein sichtlich erleichterter Rathauschef Wittlinger, nachdem der Gemeinderat der Fortsetzung des Baus zugestimmt hatte.

