Am Freitag wird im Einzelhandel gestreikt, landesweit beteiligen sich rund 700 Beschäftigte. Zum Streik aufgerufen wurden auch Beschäftigte von Betrieben in Göppingen. Betroffen sind die Unternehmen Galeria Kaufhof, Kaufland, E-Center, Marktkauf, H&M, COS, Esprit, Primark, und OBI.

Mit den Streiks wollen die Beschäftigten weiter Duck auf die Arbeitgeberseite in der laufenden Tarifrunde machen, heißt es in einer Pressemitteilung. ver.di und der Handelsverband Baden-Württemberg verhandeln derzeit über Erhöhungen der Gehälter, Löhne und Ausbildungsvergütungen für die rund 490.000 Einzelhandelsbeschäftigten im Land.

Arbeitgeberangebot angelehnt

ver.di fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 6,5 Prozent, mindestens 163 Euro. Die Arbeitgeber boten zuletzt bei einer Laufzeit von 24 Monaten eine Erhöhung um 1,7 Prozent für das Jahr 2019 und weitere 1,2 Prozent für das Jahr 2020 an.

Die vierte Verhandlungsrunde findet am kommenden Montag, den 8. Juli in Stuttgart-Weilimdorf statt. Auch in den nächsten Tagen will ver.di landesweit zu weiteren Warnstreiks aufrufen.