d Straußenfarm live erleben

Böhmenkirch / SWP

Familie Bosch aus Böhmenkirch öffnet die Tore ihrer Straußenfarm in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt Göppingen. Besucher können hautnah erleben, wie die Tiere in geräumigen Stallungen gehalten werden. Nach einer informativen Führung durch die Ställe können sich Besucher vor Ort von den hofeigenen Produkten mit einer Verkostung überzeugen. Die Hofführung findet am Dienstag, 26. Juni, von 14 bis 17 Uhr bei Familie Bosch (Lindenhof 1) statt. Anmeldung sind erbeten bis zum 20. Juni beim Landwirtschaftsamt unter Telefon (07161) 2022502 oder online unter landwirtschaft@landkreis-goeppingen.de. Es wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro erhoben.