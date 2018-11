Bodenbewegung Straßensanierer verrichten Sisyphusarbeit

Kirchheim. / SWP

Es hat sich also schon lange abgezeichnet, was nun eingetreten ist: Die Plochinger Steige in Kirchheim wird saniert. „Das sind nur Maßnahmen zur Verkehrssicherheit“, erklärt Thorsten König, Leiter des Straßenbauamts für die Landkreise Esslingen und Göppingen. Seine Mitarbeiter erledigen die Arbeiten an der Landesstraße 1 207 für das Regierungspräsidium (RP).

Zunächst wurde im oberen Bereich der Belag abgefräst und wieder mit einer neuen, ebenen Deckschicht versehen. Inzwischen ist der untere Bereich dran. Autos und Lkw werden einspurig am Bauabschnitt vorbei geleitet – eine Vollsperrung gibt es nicht.

Vor vier Jahren war die letzte große Sanierung an der Plochinger Steige. Sie erhielt im Mittelteil eine rückverhängte Bohrpfahlwand – ein Bauwerk, das mit starken Eisenstangen fest mit dem Berg verbunden ist und von der Talseite mit ebenfalls tief in den Fels gerammten Pfählen getragen wird. Dieser Teil der Straße hält.

Pfähle sollen Hang halten

„Die Straße oberhalb der Bohrpfahlwand hat nach aktuellen Erkenntnissen durch den Hangrutsch keine Schäden genommen“, erklärt dazu Sonja Hettich, Pressereferentin beim RP. Innerhalb von sechs Jahren war es die dritte Sanierung, jetzt geht es in die nächste Runde.

„In den vergangenen Jahren wurden 1,224 Millionen Euro in die Befahrbarkeit der Plochinger Steige investiert. Sie wird derzeit punktuell mit einer Fahrbahndeckenerneuerung so saniert, dass sie die nächsten Jahre überstehen wird“, sagt Sonja Hettich. Thorsten König sagt bezüglich der wiederkehrenden Bauarbeiten: „Man muss die Verhältnismäßigkeit beachten. Wir haben viele Steigen.“ In seinen Zuständigkeitsbereich fallen allein 26 regelmäßige Sanierungen – wie aktuell an der Grabenstetter Steige im Lenninger Tal oder der Hochwangsteige – gehören zum Geschäft.

Von vielen Seiten Kirchheims ist der Erdrutsch zu sehen, insbesondere von der Ötlinger Halde unterhalb der Bohrpfahlwand. „Voraussichtlich wird nächstes Jahr eine Sanierung der Böschung möglich sein“, erklärt dazu Sonja Hettich. Auswirkungen hatte die Sanierung auch für Kinder auf dem Weg zur Schule. Die Baustellenampel kam im unteren Abschnitt der regulären Ampel an der Kreuzung zu nahe. Letztere wurde daher abgeschaltet, weil sie sonst wegen der Anforderungsschleife ständig angesprungen wäre. Somit war in diesem Bereich eine erhöhte Aufmerksamkeit von allen Verkehrsteilnehmern gefordert.