Gut 210 Kilometer an Straßen hat der Kreis Göppingen als Baulastträger in seiner Obhut, davon 55 Kilometer in Form von Ortsdurchfahrten. Von diesen 210 Kilometer Kreisstraßen sind 46 Kilometer so marode, sprich: sie haben flächendeckend so große Schäden, dass sie rasch saniert werden müssen....