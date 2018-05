Verkehr Straße wird nicht saniert

Böhmenkirch / Thomas Hehn

Die Landesstraße 1229 zwischen Steinenkirch und Gussenstadt wird vorerst nicht saniert. Diese Auskunft hat Böhmenkirchs Bürgermeister Matthias Nägele beim Regierungspräsidium (RP) bekommen. Wie Nägele dem Gemeinderat am Mittwoch weiter erläuterte, sieht man beim RP im Gegensatz zum Schultes noch keinen Sanierungsbedarf. Da die Straße auch nicht im Erhaltungsprogramm enthalten ist, sei mit einer Sanierung frühestens ab 2021 zu rechnen. Eine von Nägele ebenfalls vorgeschlagene Verbreiterung der L 1229 lehnt das RP grundsätzlich ab. Dafür soll der marode Belag in der Baierstraße in Böhmenkirch teilweise erneuert werden. Wann, ist allerdings offen.