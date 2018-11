Geschichte Stolpersteine und ein Vortrag dazu

Ebersbach / SWP

„Drei Stolpersteine für Ebersbach“ von Gunther Demnig werden am Mittwoch, 14. November, ab 14 Uhr in der Büchenbronner Str. 34 vor dem evangelischen Pfarrhaus verlegt. Eine Informationsveranstaltung dazu findet am heutigen Dienstag um 19 Uhr im evangelischen Gemeindesaal der Veitskirche statt. Die Stolpersteinverlegung am Mittwoch erinnert an ein trauriges Ereignis vom April 1943: Die jüdische Familie Franziska Neumann mit den Söhnen Wolfgang und Ludwig wurden aus dem Ebersbacher Pfarrhaus Diem heraus verhaftet und am 17. Juni 1943 von Stuttgart nach Ausschwitz transportiert und dort ermordet.

Die Geschichte der jüdischen Familie, die als „Bombenflüchtlinge“ getarnt einige Wochen in Ebersbach lebte, wird bereits heute Abend vom Ebersbacher Stadtarchivar Uwe Geiger und Helga Wittler-Morgen erläutert.