Bildung Smartphone: Worauf Eltern achten sollten

Kuchen / SWP

Etwa 40 Eltern von Kuchener Grundschülern erfahren in einem Vortrag, was sie bei der Handy-Nutzung ihrer Kinder beachten sollen und wie es dem Lernen nicht im Weg steht.

Das Smartphone und der Unterricht sind derzeit ein viel diskutiertes Thema: Soll es verboten werden oder nicht? Was in der Diskussion ratsam ist, erfuhren kürzlich etwa 40 Eltern von Grundschülern der Kuchener Gottfried-von-Spitzenbergschule. Zum Thema „Das Smartphone, mein Kind und ich“ hatte der Förderkreis eingeladen und Doris Lidl – ihres Zeichens Bildungswissenschaftlerin und Schulsozialarbeiterin an der Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule in Eislingen – sprach dazu.

Die Welt für Kinder und Jugendliche ist durch Smartphone & Co. anders als die Welt ihrer Väter und Mütter. Denn den Eltern fehlt schlichtweg die Erfahrung damit, wie es ist mit Smartphone aufzuwachsen. Für Kinder und Jugendliche scheint die digitale Welt einen immens höheren Stellenwert zu besitzen als für Menschen, die noch Telefone mit Kabel und Wählscheibe benutzten.

Welche Tipps Doris Lidl hatte, steht am Freitag in der GEISLINGER ZEITUNG und dem ePaper sowie schon am Donnerstagabend im Vorabend-ePaper.